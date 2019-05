PP y PSOE fuerzan a Carmena a aplazar la aprobación de la Operación Chamartín

La Operación Chamartín tendrá que esperar a la próxima legislatura para tener la luz verde definitiva del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Así lo ha decidido Manuela Carmena tras reunirse esta mañana con los líderes de la oposición, que se han negado a llevar a pleno la votación de este gran plan urbanístico.

El objeto de la reunión era analizar el informe de Impacto Ambiental que había emitido ayer la Comunidad de Madrid y decidir si se convocaba un pleno extraordinario este mismo viernes 24 para aprobar la rebautizada como Madrid Nuevo Norte antes de las elecciones municipales.

Sin embargo, la respuesta de los grupos municipales no ha sido nada favorable. De hecho, el PP no ha acudido a la reunión que había convocado Carmena a las 12 de esta mañana, ya que consideraba que "no tenía validez alguna y que lo único aceptable hubiera sido una junta de portavoces".

Asimismo, el PSOE ha votado en contra de elevar a pleno este nuevo plan urbanístico, ya que "se pondría en juego la seguridad jurídica" y el plan acabaría en los tribunales, así lo ha explicado la socialista Mercedes González tras la reunión, que apunta que es preferible esperar cuatro meses más dentro de un proceso que se alarga ya más de 25 años.

Estrategia política

En declaraciones a los periodistas, la candidata de Más Madrid ha lamentado que "por estrategias políticas", para "perjudicarle" a ella y a su candidatura se haya puesto en "peligro algo tan bueno para Madrid", por que ayer la Comunidad de Madrid envió un informe de impacto ambiental en el que se piden aclaraciones y modificaciones que no se pueden redactar "en 24 horas".

Como el PSOE, su actual socio de Gobierno, Carmena ha señalado que aprobando el proyecto se correría "riesgo" jurídico y ha afeado lo que considera "un acto electora diseñado por el PP" y, a su juicio, "planificado para dar la imagen" de que la alcaldesa madrileña no quería aprobar este proyecto, que pretende construir 10.500 viviendas y un gran centro de negocios al norte de Madrid.