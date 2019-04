El exdirector de Supervisión del Banco de España: "Era secundario que Bankia devolviera las ayudas"

Jerónimo Martínez Tello, director de Supervisión del Banco de España entre abril de 2009 y julio de 2012, ha reconocido que para el organismo supervisor "era secundario" que Bankia devolviera las ayudas públicas concedidas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para impulsar la integración de las siete cajas que conformaron la nueva entidad.

El exdirector del Banco de España declaró hoy en el juicio por la salida a bolsa de Bankia en calidad de testigo, como lo hicieron la semana anterior sus dos subordinados, el exjefe de departamento supervisor de la entidad, Pedro González, y el exjefe de grupo, Pedro Comín. Según Martínez Tello, la función del equipo de inspección en la fusión de las siete cajas se centró en que la entidad fuera rentable y estable y "la devolución del dinero al Frob, para nosotros, era un objetivo secundario". El Real Decreto aprobado por el Gobierno en 2009 condicionaba la concesión de ayudas públicas a las entidades con problemas a un proceso de fusión y reestructuración para ahorrar costes, sanear balance y elevar rentabilidad. La normativa fijaba que las nuevas entidades debían devolver el dinero en un plazo de cinco años, con la posibilidad de pedir una prórroga de dos años más.

Respecto a los famosos correos que el inspector de Bankia, José Antonio Casaus, remitió a su superior, Pedro Comín, alertando de la falta de provisiones de 8.000 millones en Caja Madrid y de 16.000 millones, para Bankia, Martínez Tello declaró que no tuvo conocimiento de ellos en su día. El exdirector de supervisión consensua así la versión de Pedro González, quien declaró la semana pasada que Comín no le dio traslado de los correos, ya que eran "opiniones". No obstante, Martínez Nosotros aseguró que las cifras que dio Casaus "no cuadraban" con los análisis que realizó el equipo de inspección y que si Casaus realmente lo vio relevante debería haberlo puesto en la inspección. No obstante, aseguró que el Banco de España vio una falta de provisiones de Caja Madrid de 3.000 millones de euros, no de 8.000 millones.

Casaus aseguró en su declaración ante el mismo tribunal que su superior, Pedro Comín, obligó a los inspectores a suavizar la falta de provisiones de Bankia, por lo que finalmente no se reflejaron en los informes oficiales del Banco de España por "falta de coraje".

Presiones a Bancaja

Martínez Tello aseguró que desde el Banco de España no se vio con buenos ojos que el presidente de Bancaja, José Luis Olivas, pasara a ser vicepresidente del nuevo grupo y responsable del departamento inmobiliario. Asimismo, reconoció que fue el Banco de España quien presionó a Olivas para que Bancaja se integrara en lo que sería el nuevo Bankia.

Según Martínez Tello, Caja Madrid y el resto de entidades necesitaban a la caja valenciana en el proceso de fusión para cumplir con los objetivos del Gobierno para recibir ayudas públicas. Así, el entonces gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez recomendó en dos ocasiones al expresidente de Bancaja que se uniera al proceso de integración y, ante su negativa, pidió a Rodrigo Rato, entonces número uno de Caja Madrid, que hablara con Olivas. "Llegaron a un acuerdo", relató Martínez Tello.