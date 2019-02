El taxi pide al Congreso fijar por ley los 15 minutos de precontratación de las VTC

El taxi mira al Congreso de los Diputados para fijar por ley la precontratación temporal de las VTC tras perder la batalla en Madrid. Después de que ayer por la tarde la Consejera de Transporte de la Comunidad, Rosalía Gonzalo, cerrara la puerta a regular a las VTC por la vía de urgencia, los representantes del gremio activaron el plan B: llevar la precontratación a la ley estatal de transporte terrestre (Lott). EN DIRECTO | Le contamos la última hora de la huelga del sector del taxi en su lucha contra las VTC

Así, los representantes del taxi (Élite, Caracol, AMT, Gremial) han enviado esta mañana a todos los grupos parlamentarios una propuesta de enmienda al Real Decreto Ley 13/2018, que se está tramitando como ley, para que lo presente alguno de ellos y se vote cuando se cierre el plazo de presentación de enmiendas, que se ha retrasado al 8 de febrero y se podría volver a ampliar.

La propuesta sigue los pasos del decreto Torra aprobado en Barcelona y solicita incluir en la ley un tiempo de espera mínimo de 15 minutos entre la contratación del servicio de un coche de Uber y Cabify y la prestación efectiva del mismo, que empieza cuando se recoja al pasajero. Así, se plantea suprimir la disposición adicional primera del también conocido como Decreto Ábalos, que recoge que los servicios de VTC tienen que ser precontratados.

En su lugar se establecería que un Uber o Cabify se considera precontratado cuando hayan pasado al menos esos 15 minutos, un periodo de espera que los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas pueden elevar hasta los 60 minutos siempre y cuando se respeten los principios de proporcionalidad, equilibrio... También se pide derogar el artículo 182.1 del Rott que dice que los servicios de VTC tienen que ser precontratados puesto que la disposición para a una ley de rango superior.

PP, PSOE y Ciudadanos ya se han negado extraoficialmente a presentar dicha enmienda ya que, por un lado, el grupo popular está en contra de aprobar algo que "extermine" a las VTC, y por el otro, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha rechazado definir qué se entiende como precontratación y a explicar a las CCAA cómo pueden aplicarla y hasta dónde pueden llegar, tal y como le pidió la Generalitat de Cataluña a Fomento antes de publicar su decreto ley. Así, el taxi está pendiente de lo que pueda decir Unidos Podemos, que es único partido que ya se ha mostrado dispuesto a presentarla.

No en vano, Irene Montero, la número dos de Podemos, fue la semana pasada a visitar el campamento montado por los taxistas donde cinco de ellos están haciendo una huelga de hambre. Fuentes de Podemos en el Congreso explican que están pendientes de que el taxi termine de discutir si finalmente va a añadir cambios a la propuesta de enmienda ya enviada a los grupos para ver si la presentan o no. En principio tienen hasta el viernes para plantear la enmienda por lo que hay margen para que esta se termine de perfilar después de que esta mañana élite decidiera modificar algún punto con nuevas exigencias.

Si se llega a presentar como enmienda, el partido de Pablo Iglesias tendría el reto de conseguir el apoyo del PSOE y de los partidos independentistas para conseguir su aprobación en el Congreso. La situación no es la mejor actualmente porque el partido de Pedro Sánchez tiene ante sí el reto de aprobar unos presupuestos que ya han sido rechazados por ERC, que presentará una enmienda a la totalidad.

El objetivo del taxi con esta maniobra el conseguir que el tiempo de espera de 15 minutos sea común a toda España y así ganar en el Congreso lo que han perdido en la Comunidad de Madrid y, a su vez, evitar nuevas guerra en Andalucía o en Valencia, donde todavía no se ha empezado a modificar las ley de transporte para limitar a las VTC. De momento, en el País Vasco, donde no operan ni Uber ni Cabify porque no hay suficientes licencias, se ha aprobado una hora de precontratación, igual que en Palma, donde tampoco están las plataformas. En este punto, el taxi está votando hoy si sigue con la huelga indefinida en Madrid tras quedarse sin nada en las negociaciones.

Si los 15 minutos se convierten en una ley nacional sería un problema para Uber y Cabify que tendrían que elegir entre tratar de adaptarse o salir de España, siguiendo los pasos dados en Cataluña.