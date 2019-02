Metro de Madrid crece con la huelga del taxi: registra un 3,8% más de viajes

Marta Sánchez, Joan Gaspart o José Manuel Parada descubrieron a finales de enero el Metro de Madrid gracias a la huelga indefinida convocada por los taxistas contra Uber y Cabify. Y junto a ellos, otros cientos de madrileños y turistas que en las dos últimas semanas se han visto abocados a coger el suburbano para sus traslados desde y hacia el aeropuerto, las estaciones de tren e incluso Ifema, donde se celebró la Feria de Turismo Fitur entre el 23 y el 27 de enero. EN DIRECTO | Le contamos la última hora de la huelga del sector del taxi en su lucha contra las VTC

Y es que, según los datos oficiales difundidos por la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid, durante los quince días que llevamos de huelga, Metro ha registrado 85.739 viajes más de media en un día laboral, lo que supone un alza del 3,8% con respecto a las primeras semanas sin huelga de enero.

El dato no incluye el tráfico de los fines de semana, donde la demanda suele caer, y ya cuenta con el efecto de Madrid Central que entró en vigor a finales de noviembre de 2018. Y es que, el dato calculado por el servicio de estadística de Metro se refiere al incremento de la actividad registrada por la huelga de taxis, pese a que éste no es un servicio público y sus tráficos no suelen estar correlacionados. Así, las dos ultimas semanas de enero, Metro, que también arrastra varios conflictos laborales y huelgas, ha cerrado con 2,3 millones de pasajeros diarios.

Paralelamente al alza de viajeros en el suburbano, el tráfico en la ciudad de Madrid también ha descendido notablemente y se circula con mayor fluidez. Por ejemplo, según unos datos publicados por El País, el tráfico de coches en las horas valle llega a caer hasta un 11 por ciento. Los datos también se comparan con las primeras semanas de enero para eliminar el efecto de la entrada en vigor de Madrid Central. El tránsito mejora porque de los 16.000 taxis que hay en la provincia muchos circulan gran parte de su tiempo en vacío buscando clientes por la calle. No en vano, la captación (contratarlo a mano alzada) es una de las principales fuentes de ingreso del gremio.

Reunión con Transporte

Hoy arranca la tercera semana de huelga del taxi con una reunión con la consejera de transporte, Rosalía Gonzalo. El gremio busca una negociación que le permita llegar a algún tipo de acuerdo para poner punto y final a unos paros que ya están empezando a pasar factura al sector y a reabrir conflictos. No en vano, el presidente de Radio Taxi de Valladolid, Roberto Merino, se mostró contrario a la estrategia de protestas iniciada en Madrid y aseguró que son "un suicidio colectivo". No se sabe si se podrá llegar a firmar la paz esta tarde ya que la Comunidad rechazó la última propuesta presentada por el gremio y ha decidido apostar por dotar de herramientas al taxi para competir mejor con las VTC en vez de "exterminar al sector".