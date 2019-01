La Comunidad y Carmena ofrecen al taxi una precontratación por metros para las VTC

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han llegado a un principio de acuerdo para regular la actividad de Uber y Cabify en el centro de las ciudades. Ambas administraciones están ultimando un nuevo borrador de la propuesta de modificación de la ley que prevén presentar esta tarde a los taxistas y a las VTC para tratar de llegar a un pacto que permita lograr la paz en el sector.

El texto introduce un nuevo concepto con el que busca contentar a ambos colectivos: la precontratación espacial. Este modelo supondría una nueva forma de contratar los servicios de Uber y Cabify basada en la distancia respecto al cliente, en lugar de en el tiempo de antelación. Así, cuando un usuario solicite los servicios de las VTC sólo podría atender dicho pedido el vehículo que se encuentre a determinados metros o kilómetros del mismo. Es una forma de evitar la captación y definir la precontración.

"Hemos pactado eliminar el concepto del precontratación temporal, en el que hay un desacuerdo absoluto y nos podría llevar a reclamaciones multimillonarias, como ha advertido la CNMC, y se ha apostado por introducir algo nuevo que yo creo que puede ser válido todos que es el de precontratación espacial. Es decir, que haya una distancia entre la VTC que se pide y el cliente", ha explicado esta mañana en Fitur el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.

El grupo de trabajo técnico entre Comunidad y Ayuntamiento de Madrid están ahora trabajando en la letra pequeña de la propuesta para definir la horquilla de metros o kilómetros a los que debe estar el vehículos de VTC para poder atender el pedido. En este punto, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, aseguró que la Comunidad le dará las competencias necesarias para poder "graduar esas pautas de metros o kilómetros". "Con el espaciamiento geográfico se pueden lograr los mismo efectos o mejores que con el tiempo de espera entre la contratación del servicio y su prestación efectiva", explicó Carmena.

El apoyo de todos

El presidente de la Comunidad de Madrid ha dejado muy claro que la propuesta tiene que ser aceptada tanto por los taxistas como por las VTC puesto que "no va a regular en contra de nadie". Así, espera reunirse esta tarde con ambos colectivos para plantear la alternativa espacial y explicar otra serie de detalles que también se incluyen en el texto de consenso. "Se lo tendremos que presentar a taxistas y VTC para que lo aprueben porque yo no voy a aprobar nada que no lleve el consenso de todos... todos tenemos que ceder algo aquí porque sino no vamos a llegar a ningún acuerdo", instó Garrido. El ayuntamiento no acudirá al encuentro.

Así, la resolución de la guerra del taxi está ahora en manos de ambos colectivos y los partidos políticos que formas parte de la Asamblea. En este sentido, las asociaciones del taxi han decidido que sea el gremio el que vote la propuesta por lo que pondrán urnas en las calles entre hoy y mañana. Si esta alternativa recibe el respaldo del gremio se desconvocará la huelga indefinida que ayer fue ratificada.

De momento no hay postura oficial por parte de las VTC pero en este caso hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid sí que se ha reunido en varias ocasiones con los representantes del sector, que han asegurado que se tendrán que ir de Barcelona si les ponen una precontratación de 15 minutos.

Además, en la reunión técnica se ha avanzado en otras cuestiones, como la licencia urbana para los taxis, cuestión que había reclamado el Pleno municipal y que por el decreto estatal tiene una moratoria de cuatro años. En este punto, Ayuntamiento sigue trabajando en la elaboración de la ordenanza de VTC en la que "se fijaran cuestiones muy importantes como jornadas, horarios, etcétera, al igual que ya se encuentra regulado el sector del taxi", explican fuentes del Consistorio madrileño. Entre estas regulaciones, el Ayuntamiento ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que su ordenanza obligue a reducir un 50% la flota de las VTC los fines de semana, tal y como explicó Carmena.

La propuesta de la Comunidad de Madrid tendrá que ser aprobada por vía de urgencia y con lectura única para que de tiempo a modificar la Ley 20/1998 de Ordenación y Coordinación de los transportes urbanos de la Comunidad de Madrid antes de que se cierre la Asamblea a finales de marzo por las elecciones de mayo. Si se hace por vía de urgencia todavía hay un plazo de dos semanas para negociar y presentar y aprobar la propuesta de modificación. Eso sí, necesitaría el apoyo de Podemos y PSOE o el de Ciudadanos para poder tramitarlo sin enmiendas.