El taxi de Madrid rechaza precontratar por metros a las VTC: "Es deficiente"

El taxi de Madrid ha rechazado de plano la propuesta de la Comunidad y el Ayuntamiento de precontratar las VTC por metros a considerar que es "deficiente e incoherente legalmente".

El borrador de la propuesta de modificación de la ley de transporte introduce una nueva forma de contratar los servicios de Uber y Cabify basada en la distancia respecto al cliente, en lugar de en el tiempo de antelación. Es decir, que cuando un usuario pida una VTC, no acudiría el coche que esté más cerca, como hasta ahora, si no el que se encuentre a la distancia mínima fijada por la Administración, que según el borrador son 300 metros por ley, ampliables a un máximo de 500 metros por parte del Ayuntamiento.

Así, tras su breve encuentro con los técnicos de la Comunidad de Madrid, los representantes de los taxistas han asegurado que no pueden "compartir esta fórmula" porque "es ineficaz", algo que ya se demostró en Londres donde se vio como algunos coches de Uber falsificaban su ubicación, argumentan. "Es incontrolable para aplicar la ley y sancionar a las plataformas y, además, deja fuera del control de la norma a las VTC tradicionales", explican fuentes del gremio cercanas a las negociaciones.

A su vez, defienden que el concepto de precontratación que recoge la ley estatal se refiere al tiempo y "nunca al espacio". "Es un sistema que no vale. Entendemos el esfuerzo pero no vale", explican estas fuentes. Los taxistas están ahora reunidos con Manuel Carmena para hablar de la propuesta que su Consistorio ha coelaborado.

En este sentido, el vicepresidente de la Federación profesional del Taxi, Jesús Fernández, ha defendido en declaraciones a Efe que este principio de acuerdo supone "un avance" y un "gesto" importante para "desbloquear" la situación, aunque no es la solución que buscan "¿Hemos conseguido algo o no hemos conseguido nada? ¡Vamos a seguir! Ésta no va a ser la solución definitiva, pero va a ser parte de la solución", ha asegurado.