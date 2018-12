Los banqueros españoles creen que hay margen para otras operaciones de fusión

La gran banca coincidió el miércoles en señalar que todavía hay margen para que haya nuevas fusiones en el sector financiero en España, después de haberse conocido que Unicaja y Liberbank están negociando una posible integración. Los consejeros delegados del Sabadell y de Bankia, Jaime Guardiola y José Sevilla, fueron los más claros en sus mensajes e indicaron que las posibilidades existen ante la necesidad del sistema de mejorar la eficiencia para elevar la rentabilidad.

Ambos, que participaron en unas jornadas organizadas por IESE y EY, indicaron, eso sí, que el grueso de la concentración en nuestro país se ha realizado. De hecho, los cinco mayores grupo financieros controlan ya casi el 64% de los activos, un porcentaje muy superior al de gran parte de los países europeos, después de que durante la crisis se materializaran un sinfín de operaciones. En este sentido, Guardiola destacó que el Sabadell aprovechó los momentos de turbulencias para crecer, mientras que Sevilla recordó que Bankia es fruto de diez antiguas cajas de ahorros.

Para el directivo del Sabadell, la banca es uno de los sectores donde más eficiencia y economías de escalas se pueden conseguir, por lo que abogó por medidas de ahorro de costes y fusiones para incrementar resultados, mientras que para el responsable de Bankia las fusiones deberán contar con una lógica industrial y de la voluntad ejecutiva.

Ninguno de ellos quiso hacer una referencia explícita a las operaciones que Unicaja está negociando con Liberbank, transacción apuntada desde hace tiempo por el mercado ante la baja rentabilidad de ambas, pero que hasta ahora no había arrancado por la falta de intención de sus consejos de administración y directivos. Sevilla tampoco quiso pronunciarse sobre la posibilidad de que el Gobierno explore la venta de paquetes de control de la entidad para avanzar en la privatización.

Sabadell y Bankia coincidieron en el análisis de que el próximo ciclo representa una oportunidad para el sector

El consejero delegado de Bankia señaló que la decisión de cómo, cuándo y cuánto vender corresponde al Estado y, en todo caso, el objetivo es "privatizar poco a poco". La caída de la cotización complica cualquier desinversión de los títulos y cada vez se ve más necesaria la ampliación del plazo para llevar a cabo las colocaciones, ya que el periodo legal cumple a finales de 2019. El Estado controla el 62% del capital del banco. Los números dos de Sabadell y Bankia coincidieron, asimismo, en el análisis de que el próximo ciclo representa una oportunidad para el sector, con una normalización de los tipos, una subida del crédito, una recuperación económica y una transformación digital. Aún así señalaron que la situación todavía es compleja por la situación del euribor, que se mantiene en negativo.

Sobre avances tecnológicos, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, estimó que en diez años el 90% de los clientes será digital, aunque también sigan utilizando las sucursales para determinadas transacciones de valor añadido y de asesoramiento. Pero avanzó que habrá entidades que podrían verse forzadas a tener que llevar a cabo fusiones ante la presión que ejercerán los nuevos entrantes. "Son un aliciente al ahorro de costes si ven que no pueden ir solos en este viaje", consideró Gortázar, quien señaló que aquellas que serán capaces de apostar por la transformación no embarcarán en la consolidación porque sería "perder el tiempo", en línea con las argumentaciones del gobernador del Banco de España. A su juicio, los nuevos jugadores reducirán los precios de los productos y servicios y, con ello, la rentabilidad ya de por sí afectada por los tipos ultrabajos. Los representantes del Santander y de BBVA, José Antonio Álvarez y Carlos Torres, que también participaron en las jornadas, no se pronunciaron al respecto de las posibles fusiones.