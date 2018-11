Blackstone rota 'ladrillo': vende tres edificios por 140 millones

Blackstone se ha convertido en uno de los mayores propietarios inmobiliarios de España y tras cinco años engordando su cartera con inversiones que rondan los 25.000 millones de euros, empieza ahora a rotar ladrillo. Concretamente, el fondo se está desprendiendo de parte de su cartera de oficinas y en ese proceso ha puesto a la venta tres inmuebles que se encuentran en Madrid y que forman parte del portfolio de una de sus socimis: Corona Patrimonial, según han confirmado distintas fuentes del sector a elEconomista.

Se trata del los edificios Delta Nova 4 y Delta Nova 6, que forman parte del mismo complejo ubicado en Avenida de Manoteras 46 y que suman una superficie aproximada de unos 24.800 metros cuadrados, siendo Clece su principal inquilino. Asimismo, también tiene el cartel de 'Se Vende' el Edificio Moraleja Building One, ubicado en Avenida de Europa, 19, en Alcobendas, que cuenta con una superficie de 22.129 metros cuadrados y 830 plazas de parking.

Es la segunda vez que el fondo pone a la venta estos edificios

Este inmueble, ocupado principalmente por Citi y situado en una gran parcela ajardinada de 2,5 hectáreas, destaca por sus plantas totalmente diáfanas de 5.100 metros cuadrados.

Según explican las mismas fuentes, la operación podría rondar los 140 millones de euros, si bien, todavía no hay ningún inversor en fase avanzada de negociación.

Esta es la segunda vez que el fondo pone a la venta estos edificios, ya que antes del verano arrancó un proceso en el que también se incluía la desinversión de los inmuebles que la socimi Corona tiene en Barcelona. Concretamente, en la Ciudad Condal cuenta con dos activos. Por un lado, el Edificio Il.lumina, un inmueble de 20.664 metros cuadrados totalmente reformado y situado en Espluges de Llobregat, a cinco kilómetros del centro financiero de Barcelona y, hasta ahora, histórica sede de Mediapro.

El otro inmueble es el Edificio Sant Cugat Green, que cuenta con una superficie construida de 27.485 metros cuadrados y es actualmente la sede de HP.

El primer intento de vender este paquete de cinco inmuebles, que Blackstone adquirió en 2014 a CBRE Global Investors por unos 135 millones (excepto el complejo Delta Nova), no resultó satisfactorio para el fondo, ya que las ofertas no eran los suficientemente altas. Por eso, Blackstone ha decidido posponer la venta de los activos catalanes, que por su situación de ocupación resultan ahora menos atractivos para los inversores, y sacar al mercado de nuevo los edificios de Madrid.

Otra desinversión

Esta desinversión no es la única que está llevando a cabo el fondo, ya que está ultimando el traspaso de una cartera de cuatro edificios de oficinas alquilados a Ilunion con la asegurdadora Zurich. En este caso, la operación podría superar los 100 millones de euros.

Estos inmuebles proceden del portfolio de Hispania, sobre la que Blackstone lanzó una opa a principios de este año. Si bien, el objetivo del fondo con esta operación era posicionarse en el mercado turístico, al hacerse con 46 hoteles que está ya gestionando a través de su plataforma HI Partners. De este modo, aunque el resto de oficinas que tienen un valor conjunto cercano a los 400 millones de euros no están oficialmente en un proceso de venta, se trata de inmuebles no estratégicos para el fondo.