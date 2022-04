Alierta, Premio Echegaray, augura un mundo mejor gracias a la digitalización

elEconomista Madrid

La III Edición de los Premios José Echegaray, organizados por Editorial Ecoprensa, reunió el pasado martes a destacadas personalidades del mundo de la política, la empresa y la economía de nuestro país, que quisieron acompañar al galardonado, César Alierta, expresidente de Telefónica.

El premio concedido por elEconomista reconoce así a aquellas personalidades con proyección internacional que más han contribuido a promover el espíritu y el ideario liberal. El evento estuvo patrocinado por Abanca, CaixaBank, CecaBank, Econocom, EY, Havas, Iberdrola, Metrovacesa, Banco Santander y Telefónica.

Como anfitrión de la tercera edición de los galardones, el presidente editor de Editorial Ecoprensa, Gregorio Peña comenzó su intervención ensalzando la figura del premiado, César Alierta y haciendo mención a "algunos aspectos que le hacen ser no sólo merecedor del premio, sino que enaltecen el galardón con su aceptación", explicó. Entre ellos habló de una trayectoria profesional "exitosa", reiterando que siempre "hizo lo que consideró correcto, y no lo que otros consideraban", y eso le llevó a hacer crecer las empresas que lideró. Al mismo tiempo lo calificó de "pionero" dentro de la estructura del mercado financiero español y "un artífice del éxito" de la transformación de la empresa.

Por su parte, Pablo Isla, expresidente de Inditex y nuevo presidente del Consejo Rector Internacional de IE University, fue el encargado de entregar el galardón al expresidente de Telefónica de quien elogió su visión estratégica en las empresas así como la capacidad para hacer equipos. "Ha creado unos equipos de primera, totalmente comprometidos con el proyecto, a los que ha sabido motivar e ilusionar en busca de un objetivo común".

Además, puso en valor cómo en los 16 años al frente de Telefónica, Alierta consiguió convertir la empresa en un referente a nivel internacional. "Se ha anticipado a los acontecimientos que es lo más difícil en la gestión empresarial", señaló.

Al acto acudió también el ex presidente del Gobierno, Felipe González, y su presencia no pasó inadvertida para el homenajeado: "Tenemos aquí a Felipe González, a quien España le debe mucho", dijo refiriéndose a la Transición. Al mismo tiempo Alierta recordó cómo González introdujo a España en el mercado común "algo que me emocionó mucho", ya generó para España "unos socios muy potentes", como Alemania o Francia.

Digitalización

Uno de los retos más importantes para una empresa es la digitalización. Según explicó el propio Alierta durante el acto, Telefónica fue una de las primeras empresas en España en apostar por este campo. "En 2010, reuní al comité ejecutivo de Telefónica y decidí hacer una unidad digital, y el comité me miró mal, creo que pensaban que estaba loco. Pero nosotros en esa época teníamos que adelantarnos. Cuando empezamos no teníamos ni idea, pero a base de errores se aprende", explicó el ex presidente de Telefónica.

"Lo tenía entonces muy claro y lo sigo teniendo ahora, el futuro de la humanidad pasa por la digitalización. Esto significa progreso, riqueza y solvencia", apuntó. Del mismo modo, las palabras de elogio no fueron solo por parte de Isla. En este sentido, Alierta destinó gran parte de su intervención para alabar su figura y su labor al frente de Inditex. "No hay ninguna empresa en el mundo que haya sabido unificar el mundo real con el digital y digital con el y real y Pablo lo ha conseguido, es espectacular", celebró.

Álvarez Pallete aprovechó la ocasión para nombrar 'Telefónico de honor' a su predecesor

José María Álvarez-Pallete y César Alierta.

Este no fue el único galardón que recibió César Alierta. El actual presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, intervino unos minutos para agradecer a su antecesor el trabajo que hizo al frente de Telefónica durante 16 años. "Tienes a mucha gente que te quiere. Has recibido tantos premios durante tu carrera que hemos decidido darte uno que tú mismo creaste cuando empezaste a fusionar lo real con lo digital y por eso hoy eres telefónico de honor", apuntó emocionado.