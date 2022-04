Isla destaca la visión estratégica de César Alierta en la entrega de los Echegaray

elEconomista Madrid

El expresidente de Telefónica, César Alierta, fue galardonado ayer en la III Edición de los Premios José Echegaray otorgados por Editorial Ecoprensa en atención a su sobresaliente trayectoria y vocación profesional. El premio concedido por elEconomista reconoce a aquellas personalidades con proyección internacional que más han contribuido a promover el espíritu y el ideario liberal. El evento estaba patrocinado por Abanca, CaixaBank, CecaBank, Econocom, EY, Havas, Iberdrola, Metrovacesa, Banco Santander y Telefónica.

El acto estuvo conducido por Helena Resano, presentadora de los Informativos de La Sexta, mientras que el galardón fue entregado por Pablo Isla, expresidente de Inditex y nuevo presidente del Consejo Rector Internacional de IE University, y Gregorio Peña, presidente editor de Editorial Ecoprensa.

Isla, quien no dudó en definirse como amigo personal de Alierta, elogió su visión estratégica en las empresas así como la capacidad para hacer equipos. "Ha creado unos equipos de primera, totalmente comprometidos con el proyecto, a los que ha sabido motivar e ilusionar en busca de un objetivo común".

Asimismo, destacó cómo en los 16 años al frente de Telefónica, Alierta consiguió convertir la empresa en un referente a nivel internacional. "Se ha anticipado a los acontecimientos que es lo más difícil en la gestión empresarial", señaló.

César Alierta y José María Álvarez-Pallete

Del mismo modo, durante su intervención, Isla remarcó la consciencia del expresidente de Telefónica en el papel que desempeña la empresa en la sociedad, así como su magnanimidad y nobleza.

Por último, emocionado, Pablo Isla, recalcó también la gran sintonía que tienen ambos líderes empresariales a nivel personal desde que se conocieron en 1996. "Hemos compartido grandes momentos especiales tanto en el plano personal como en el profesional. Es la clara definición de generosidad; he aprendido mucho de él y gracias a él soy mejor persona", concluyó durante su intervención.

César Alierta, agradeció a elEconomista haber pensado en él para recibir el galardón a la par que tuvo palabras de elogio para Isla por su labor al frente de Inditex. "No hay ninguna empresa en el mundo que haya sabido unificar el mundo real con el digital y el digital y con el real y Pablo lo ha conseuido, es espectacular", alabó Alierta.

Durante su intervención destacó la importancia que debe tener la digitalización en el mundo empresarial. De hecho, según explicó el propio Alierta, Telefónica fue una de las primeras empresas en España en apostar por lo digital. "Al principio no teníamos ni idea pero de los errores se aprende", apuntó el expresidente de la teleco.

El presidente de Editorial Ecoprensa destacó durante su intervención la "exitosa trayectoria profesional" de Alierta, a quien calificó como "un pionero en la estructura de nuestro sistema financiero y un artífice del éxito de la transformación de la empresa".

"Pero, sobre todo, es un referente de la importancia del valor de lo esencial y su saber hacer, un modelo de ejemplo para la economía española. Pudiéndose afirmar que su ejemplo y su trayectoria profesional es un elemento destacado en el desarrollo de España", apuntó Peña.

El presidente editor de elEconomista también tuvo palabras de agradecimiento a Isla por haber aceptado la invitación. Peña definió a ambos empresarios como "líderes que han sido capaces de haber sabido desarrollar a través de su liderazgo organizaciones empresariales que han realizado cosas poco comunes".

César Alierta: "España le debe mucho a Felipe González al incorporar al país en el mercado común"

Al acto acudió también el ex presidente del Gobierno, Felipe González, una presencia que no pasó desapercibida para Alierta. "Tenemos aquí a Felipe González, a quien España le debe mucho. La Transición fue gracias al acuerdo al que llegaron UCD, PSOE y el Partido Comunista, fue González quien le dijo a Carrillo que tenía que firmar la Transición. Hay una cosa que me emocionó mucho y es cuando metió a España en el mercado común. Esto tuvo una dimensión muy profunda. En el colegio nos enseñaban que países como Francia, Alemania o Italia eran nuestros enemigos. Sin embargo, con la entrada en el mercado común pasaron a ser nuestros socios, unos socios muy potentes", celebró Alierta.

16 años presidiendo Telefónica

César Alierta anunció en marzo de 2016 por sorpresa su intención de abandonar el cargo de presidente de Telefónica, una salida que se produjo por la puerta grande. Convirtió a la teleco en la mayor multinacional de España, con presencia en más de 20 países y tras multiplicar por cinco la cifra de clientes, desde 68 a más de 322 millones.

Tras abandonar la presidencia del grupo, Alierta pasó a ocupar el mismo puesto en la Fundación Telefónica, un sillón que ha ocupado hasta mediados de febrero de este año cuando cogió el relevo el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

Álvarez-Pallete: "Hay mucha gente que te quiere. Decías ser 'Telefónico' y te entregamos este premio de honor"

Este último tampoco quiso perderse el acto organizado por elEconomista y estuvo junto a Alierta en el momento en el que recibió el premio. De hecho, su presencia no fue casual. El actual presidente de Telefónica aprovechó el evento para otorgar un segundo reconocimiento al que fue su antecesor.

"Tienes aquí a mucha gente que te quiere. Tienes tantos premios que te hemos dado uno que tú mismo creaste cuando empezaste a fusionar lo real con lo digital en Telefónica y por eso desde hoy eres telefónico de honor", apuntó Álvarez-Pallete.