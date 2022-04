César Alierta recibe el premio José Echegaray: "El futuro de la humanidad pasa por la digitalización"

Cesar Alierta recibió el martes el galardón José Echegaray otorgado por elEconomista en un acto que contó con la presencia de Pablo Isla, ex presidente de Inditex. De hecho, fue el encargado de entregarle el premio a Alierta, a quien definió como un amigo personal.

Las palabras de elogio no fueron solo por parte de Isla, Alierta destinó gran parte de su intervención para alabar la figura de Isla y su labor al frente de Inditex. "No hay ninguna empresa en el mundo que haya sabido unificar el mundo real con el digital y digital con el y real y Pablo lo ha conseguido, es espectacular", celebró.

Durante su intervención destacó la importancia que debe tener la digitalización en el mundo empresarial. De hecho, según explicó el propio Alierta, Telefónica fue una de las primeras empresas en España en apostar por este campo. "En 2010, reuní al comité ejecutivo de Telefónica y decidí hacer una unidad digital, y el comité me miró mal, creo que pensaban que estaba loco. Pero nosotros en esa época teníamos que adelantarnos. Cuando empezamos no teníamos ni idea, pero a base de errores se aprende", explicó el ex presidente de Telefónica. "Lo tenía entonces muy claro y lo sigo teniendo ahora, el futuro de la humanidad pasa por la digitalización. Esto significa progreso, riqueza y solvencia", apuntó.

'Telefónico de honor'

El premio José Echegaray no fue el único galardón que recibió César Alierta. El actual presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, intervino unos minutos para agradecer al que fue su antecesor el trabajo que hizo al frente de Telefónica durante 16 años. "Tienes aquí a mucha gente que te quiere. Has recibido tantos premios durante tu carrera que hemos decidido darte uno que tú mismo creaste cuando empezaste a fusionar lo real con lo digital y por eso hoy eres telefónico de honor", apuntó Álvarez-Pallete visiblemente emocionado.