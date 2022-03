¿Quién frenó la reunión de los convocantes del paro de transportistas con el Gobierno?

La Plataforma en Defensa del Transporte por Carretera se reúne esta tarde con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras once días de paro en el sector y reiterados intentos por parte de los transportistas para conseguir este encuentro. Pero, ¿por qué no se han reunido antes? ¿Quién frenó este acuerdo? Fuentes al tanto de las negociaciones que se han llevado a cabo en los últimos días ponen sobre la mesa un nombre propio: Carmelo González, presidente de la CNTC, la patronal del sector.

Según dichas fuentes, habría sido la propia CNTC, a través de su presidente, la que habría estado presionando durante los últimos días para que el Ejecutivo rechazase reunirse con los convocantes de los paros y les considerase a ellos único interlocutor válido.

En este sentido, la propia ministra de Transportes manifestó públicamente la semana pasada, antes del primer intento de acuerdo con la CNTC, que los convocantes de los paros eran "una parte minoritaria de ultras, en muchos casos de ultraderecha" a los que no se les podía legitimar. En este sentido, recordó que el CNTC, era el único interlocutor del Ministerio de Transportes "y quien legítimamente representa los intereses del sector". "Yo no me voy a sentar con un grupo de radicales que están actuando con violencia", dijo entonces.

Así se mantuvo hasta que este mismo viernes, tras conseguir el acuerdo en la noche de ayer y ver que los representantes de la Plataforma habían decidido seguir con sus reivindicaciones, cuando dio a torcer su brazo para decidir sentarse con ellos.

Manuel Hernández, presidente de la Plataforma, señaló esta mañana tras conocerse la luz verde de la patronal a la propuesta del Gobierno que se trataba de "migajas y propinas", advirtiendo de que el paro continuaría pese a este acuerdo. Por su parte, González Sayas admitía en una entrevista en El periódico de Aragón que "Es un buen acuerdo" y que "sería un sinsentido seguir con el paro". Las dos caras de una misma moneda.