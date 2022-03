MFE estudia comprar el 40% que no controla de Mediaset España

Era un secreto a voces que este lunes ha empezado a materializarse. MFE, antigua Mediaset y propiedad de Silvio Berlusconi, está estudiando adquirir el algo más del 40% que no controla de Mediaset España y hacerse con el 100% del grupo de comunicación español, aunque desde la matriz europea ni confirman ni desmienten la información. "MFE Media for Europe manifiesta que en la actualidad se encuentra estudiando, entre otras operaciones, su estrategia en relación con su participación en Mediaset España S.A.", ha informado en un comunicado remitido a la CNMV. MFE también ha comunicado la intención de realizar un consejo de Administración a lo largo del día de hoy o de mañana "con objeto de, en su caso, adoptar alguna decisión al respecto. Tan pronto como esta decisión haya sido tomada, se informará debidamente al mercado", apuntó.

Según datos de la propia MFE, en la actualidad posee casi el 55,7% de Mediaset España -es el accionista mayoritario-, por lo que la Opa sería sobre el 44,31% restante. Mediaset España es el accionista con el segundo trozo de pastel más grande, posee el 4,66% del capital.

Ante los rumores de Opa la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) decidió suspender de cotización a Mediaset, que había empezado la semana con alzas cercanas al 5%. En lo que va de año el grupo español se revaloriza cerca de un 25% en bolsa, lo que supone alcanzar un tamaño bursátil de algo más de 1.600 millones de euros.

En febrero, coincidiendo con la publicación de sus resultados anuales, Mediaset anunció un plan de recompra de acciones propias por valor de 150 millones de euros con el límite legal del 10% del capital social. Tras esta recompra, la compañía de Berlusconi iba a superar el 60% del capital de la española.

Secreto a voces

El mercado esperaba noticia desde hace meses. Para Sarah Simon, analista de Berenberg, el acuerdo tiene "mucho sentido" dado el potencial de sinergias entre las dos compañías.

Este medio ya adelantó en noviembre que Vivendi había iniciado la retirada de la compañía con el único objetivo de acabar facilitando la fusión con el grupo europeo. De hecho, en apenas dos años se ha desecho de todas las acciones que poseía.

Los analistas de Sabadell confirman que la noticia no les ha sorprendido. "De producirse la operación no sorprendería ya que la compañía ha reiterado en numerosas ocasiones que los movimientos de consolidación siguen siendo el escenario central en Mediaset. El reciente nombramiento como presidente de Borja Prado, un banquero de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, ha sido interpretado como un movimiento encaminado a retomar la operación de fusión con Mediaset Italia", apuntan los expertos de la financiera.

No es la primera vez que Mediaset lanza una opa sobre Mediaset España, sin embargo, el anterior intento fue frenado por Vivendi después de un largo proceso judicial. En esta ocasión no se ha hecho pública la cantidad por la que estaría dispuesta a pagar MFE. Si se tiene la opa anterior como referencia, entonces ofrecían el equivalente a 6,28 euros por acción. "Como hemos dicho anteriormente el retorno de ambas compañías ha sido negativo desde entonces por lo que esa referencia ya no parece válida. La media del precio de Mediaset en Bolsa en los últimos 6 meses es de 4,4 euros por acción", apunta Sabadell.

Juan Peña Ruiz, experto de GVC Gaesco, a pesar de que prefiere ser cauteloso ante el acuerdo dado que se conocen pocos detalles, asegura que el impacto del acuerdo "será positivo" para la matriz española.

Escudo contra la competencia

El auge de los canales de streaming está dejando a los grupos audiovisuales tradicionales en una delicada situación. Pese a que todos se han lanzado a crear sus propias plataformas, la realidad es que no están siendo capaces de hacer frente al auge de la competencia. La propia Mediaset tan solo ha sido capaz de mejorar su beneficio neto un 1% en 2021 y hay que tener en cuenta que 2020 fue un año especialmente malo por el Covid-19. Eso sin tener en cuenta la crisis de audiencia que atraviesa.

De hecho, todo apunta a que la unión entre MFE y Mediaset no va a ser la única que se va a producir en Europa. Hay cuatro candidatos con muchas papeletas para seguir los pasos de Silvio Berlusconi. Se trata de las francesas M6 y TF1 y las holandesas RTL y Talpa. El primer grupo lleva meses en negociaciones para crear un gran grupo en Francia y, a pesar de que los reguladores podrían mirarlo con malos ojos por posible antimonopolio, todo apunta a que poner freno a la expansión de Netflix pesaría más a la hora de tomar una decisión. En el caso de las holandesas han llegado ya a un acuerdo para unir sus caminos con un objetivo claro, competir con las plataformas tecnológicas globales.

