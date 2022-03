MFE estudia comprar el 40% que no controla de Mediaset España

Era un secreto a voces que este lunes empieza a materializarse. MFE, antigua Mediaset, está estudiando adquirir el 40% que no controla de Mediaset España y hacerse con el 100% del grupo de comunicación español.

El mercado esperaba noticia desde hace meses. Para Sarah Simon, analista de Berenberg, el acuerdo tiene "mucho sentido" dado el potencial de sinergias entre las dos compañías.

Aunque era un secreto a voces, como ya es habitual con los rumores, la noticia ha tenido una muy buena acogida en el parqué, tanto que las acciones de Mediaset han empezado la semana con alzas cercanas al 5%. Tanto, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido suspender de cotización a Mediaset.

Este medio ya adelantó en noviembre que Vivendi había iniciado la retirada de la compañía con el único objetivo de acabar facilitando la fusión con el grupo europeo. De hecho, en apenas dos años se ha desecho de todas las acciones que poseía.

Los analistas de Sabadell confirman que la noticia no les ha sorprendido. "De producirse la operación no sorprendería ya que la compañía ha reiterado en numerosas ocasiones que los movimientos de consolidación siguen siendo el escenario central en Mediaset. El reciente nombramiento como presidente de Borja Prado, un banquero de inversión con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, ha sido interpretado como un movimiento encaminado a retomar la operación de fusión con Mediaset Italia", apuntan los expertos de la financiera.

No es la primera vez que Mediaset lanza una opa sobre Mediaset España, sin embargo, el anterior intento fue frenado por Vivendi después de un largo proceso judicial. En esta ocasión no se ha hecho pública la cantidad por la que estaría dispuesta a pagar MFE. Si se tiene la opa anterior como referencia, entonces ofrecían el equivalente a 6,28 euros por acción. "Como hemos dicho anteriormente el retorno de ambas compañías ha sido negativo desde entonces por lo que esa referencia ya no parece válida. La media del precio de Mediaset en Bolsa en los últimos 6 meses es de 4,4 euros por acción", apunta Sabadell.

Juan Peña Ruiz, experto de GVC Gaesco, a pesar de que prefiere ser cauteloso ante el acuerdo dado que se conocen pocos detalles, asegura que el impacto del acuerdo "será positivo" para la matriz española.

