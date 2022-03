El fondo Inveready toma el control de la gestora True Value Investments

Dos entidades nacionales suman fuerzas con una operación sorprendente en el mercado nacional de gestión de activos alternativos y fondos de inversión. La firma de private equity Inveready, una de las más activas en España, acuerda la compra del 50,01% de True Value Investments, la gestora de fondos bursátiles ibérica liderada por Alejandro Estebaranz y José Luis Benito. La transacción, todavía pendiente del visto bueno de la CNMV, permitirá a True Value captar los recursos necesarios para seguir creciendo manteniendo a ambos socios fundadores al frente del negocio. Para Inveready, liderada por Josep Maria Echarri, la inversión supone un paso más en su estrategia de diversificación con un enfoque multiactivos. La operación persigue ampliar la gama de productos y aflorar importantes sinergias entre los distintos verticales.

Tanto Inveready como True Value comparten crecimientos importantes durante los últimos ejercicios y una filosofía de inversión "value", basada en los fundamentales y buscando generar rentabilidades positivas de forma consistente a largo plazo.

Sumando fuerzas

Inveready ha multiplicado por tres sus activos bajo gestión alcanzando más de 700 millones de euros en 2021, por lo que, con la unión de ambas gestoras, pasa a gestionar más de 1.000 millones de euros.

Fundada en 2019 y con oficinas en Madrid, True Value Investments es una de las gestoras value más conocidas y de mayor crecimiento en España, con rentabilidades de doble dígito durante los últimos años gracias a la elevada diversificación de su cartera y al buen desempeño de su fondo insignia, True Value FI. Con un capital inicial con poco más de 100 inversores y menos de 3 millones de euros gestionados, ha logrado un crecimiento de más de 100 veces en las cifras de cierre de 2021.

Actualmente, la firma gestiona cuatro fondos de renta variable global: el originario True Value, True Value Small Caps; True Value Compounders (en Renta 4) y True Capital en Creand (el antiguo Banco Alcalá). En concreto, gestiona más de 300 millones de euros de más de 25.000 inversores siguiendo una filosofía de inversión en valor con un enfoque global y el 90% de sus activos en países de la OCDE.

Sobre la operación de toma de control de Inveready, José Luis Benito, Consejero Delegado de True Value Investments, ha señalado que "nada cambia en la gestión". "Tendremos más medios para afrontar el crecimiento y exploraremos nuevos servicios que los inversores nos demandan: inversiones alternativas, gestión de carteras, etc", añade. "Seguiremos con la misma filosofía e independencia en la gestión de nuestros fondos. Lógicamente, en las decisiones estratégicas de creación de servicios y otras tendremos un comité de empresa, pero el día a día de la gestión sigue igual, es nuestro campo", ha añadido.

Benito ha dado también la bienvenida a Inveready como principal accionista en esta nueva etapa: "Es un orgullo que una gestora prestigiosa y muy reconocida por su trayectoria creando valor a sus inversores, nos haya escogido para crear esta unión, que va a permitir atender con más medios el crecimiento esperado y nos abre la puerta a ofrecer nuevos y numerosos servicios que demandan los inversores. Siempre hay que rodearse de gente mejor que uno mismo, y a eso vamos. Muchas gracias por confiar en nuestro potencial", ha explicado el fundador de True Value.

Trayectoria

Fundada en 2008 y con oficinas en Barcelona, Madrid y San Sebastián, Inveready es una de las gestoras de activos alternativos más diversificadas de España, con activos gestionados que superan los 700 millones en una cartera de 150 compañías y más de 40 desinversiones en su trayectoria.

Con su enfoque multiestrategia, la gestora de capital privado invierte a través de cinco vehículos especializados (tecnologías de la información, ciencias de la vida, venture debt, mercados alternativos y private equity) enfocados en empresas con un fuerte componente tecnológico e innovador. Algunas de sus compañías han sido adquiridas por multinacionales como Intel, Symantec, IBM y Facebook y otras cotizan en mercados públicos como Nasdaq, BME Growth, AIM en Londres y Euronext Growth. Entre las inversiones más destacadas de Inveready figuran compañías como MásMóvil, Softonic, Emagister, iSalud.com, Gigas, Clerhp, Parlem, Volava, Swipcar, Izertis o Bit2Me, entre otras.