El fondo Inveready toma el control de la gestora True Value Investments

El fondo de capital privado Inveready, uno de los más activos en España, ha acordado la compra del 50,01% de True Value Investments, la gestora de fondos bursátiles liderada por Alejandro Estebaranz y José Luis Benito. La transacción, todavía pendiente del visto bueno de la CNMV, permitirá a True Value captar los recursos necesarios para seguir creciendo en una nueva etapa en la que sus dos socios fundadores seguirán al frente del negocio. Para Inveready, liderada por Josep Maria Echarri, la inversión supone un paso más hacia la diversificación con su estrategia multiactivos.

Fundada en 2014, True Value Investments gestiona actualmente cuatro fondos de renta variable global: el originario True Value, True Value Small Caps; True Value Compounders (en Renta 4) y True Capital en Creand (el antiguo Banco Alcalá). Actualmente, la firma gestiona más de 300 millones de euros de más de 25.000 inversores siguiendo una filosofía de inversión en valor con un enfoque global, y con el 90% de sus activos en países de la OCDE.

Sobre la operación de toma de control de Inveready, José Luis Benito, Consejero Delegado de True Value Investments, ha señalado que "nada cambia en la gestión", sino que "tendremos más medios para afrontar el crecimiento y exploraremos nuevos servicios que los inversores nos demandan: inversiones alternativas, gestión de carteras, etc. Seguiremos con la misma filosofía e independencia en la gestión de nuestros fondos. Lógicamente, en las decisiones estratégicas de creación de servicios y otras tendremos un comité de empresa, pero el día a día de la gestión sigue igual, es nuestro campo", ha añadido.

Benito ha dado también la bienvenida a Inveready como socio en esta nueva etapa: "Siempre hay que rodearse de gente mejor que uno mismo, y a eso vamos. Muchas gracias por confiar en nuestro potencial. Pronto daremos más detalles a nuestros inversores y amigos", ha explicado el fundador de True Value en la red social Twitter.

Trayectoria

Fundada en 2008 y con oficinas en Barcelona, Madrid y San Sebastián, Inveready es una de las gestoras de activos alternativos más diversificadas de España, con activos gestionados que superan los 600 millones en una cartera -en activo- de 150 compañías, con más de 40 desinversiones en su trayectoria.

Con su enfoque multiestrategia, la gestora de capital privado invierte a través de diferentes vehículos, tanto fondos de venture capital (early-stage y growth), venture debt, infraestructuras y private equity. Algunas de sus empresas en cartera han sido adquiridas por multinacionales como Intel, Symantec, IBM y Facebook y otras cotizan en mercados públicos como Nasdaq, BME Growth, AIM en Londres y Euronext Growth. Entre las inversiones más destacadas de Inveready figuran compañías como MásMóvil, Softonic, Emagister, iSalud.com, Gigas, Clerhp, Parlem, Volava, Swipcar, Izertis o Bit2Me, entre otras.