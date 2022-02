Botín cederá parte de las funciones ejecutivas a Álvarez, pero seguirá al mando

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, cederá parte de sus funciones ejecutivas al consejero delegado de la entidad, José Antonio Álvarez, según ha confirmado elEconomista, acercándose así a la preferencia del Banco Central Europeo (BCE) de eliminar la bicefalia en las entidades financieras y reducir el mando a un único ejecutivo, habitualmente bajo la figura del consejero delegado.

No obstante, pese a que Álvarez asumirá las competencias relativas al negocio y no reportará a la presidenta sino al consejo, Botín seguirá al mando del grupo financiero. Esta decisión de la cesión de funciones se aprobará en la tarde de este jueves en la reunión que celebrará el consejo de administración, para después elevarlo a la junta de accionistas, que previsiblemente se celebrará el próximo mes de abril. El Banco Santander, por su parte, no hace comentarios al respecto.

Además, en el orden del día de la junta de accionistas también irá la aprobación de las últimas cuentas anuales, el dividendo a cargo de 2021 y la nueva composición del órgano, puesto que hay cinco consejeros a los que se les cumple el mandato el próximo 12 de abril.

Aquellos a los que se le caduca el cargo son el propio consejero delegado, José Antonio Álvarez; el vicepresidente Bruce Carnegie-Brown; y los vocales Javier Botín; Henrique de Castro; Ramiro Mato y Belén Romana, tal y como figura en los informes de Gobierno Corporativo del banco.

Las exigencias del BCE de eliminar la bicefalia en las entidades ya ha hecho mella en otros bancos españoles como el Sabadell o Unicaja. Josep Oliu, presidente del Sabadell, cedió el año pasado los poderes ejecutivos al nuevo consejero delegado, César González-Bueno. Oliu ya comenzó un año antes, en 2020, a ceder más funciones al consejero delegado (entonces era Jaume Guardiola), traspasando todas las áreas de negocio.

Asimismo, en el caso de Unicaja, el acuerdo de fusión con Liberbank refleja que el presidente, en la actualidad Manuel Azuaga, cederá todas sus funciones ejecutivas en un plazo máximo marcado para julio de 2023, a favor del consejero delegado.

El tándem presidente ejecutivo-consejero delegado es muy habitual en la banca española, situación que en la actualidad también mantienen BBVA, con Carlos Torres como presidente ejecutivo y Onur Genç como consejero delegado, y CaixaBank con José Ignacio Goirigolzarri en la presidencia y Gonzalo Gortázar como CEO. La decisión del Santander presiona a sus competidores para que comienzan también a hacer movimientos a favor de la figura del consejero delegado.