El mercado espera que Mediaset y Atresmedia ganen 181 y 104 millones

Esta semana está marcada en el calendario de los grandes medios de comunicación de España. Tanto Mediaset como Atresmedia se confesarán ante el mercado en los próximos días y darán a conocer los resultados de 2021, el primer ejercicio tras el recorte que supuso en sus cuentas el Covid-19.

La primera en hacer públicos sus resultados será Mediaset, el próximo miércoles 23 de febrero. El mercado espera que la dueña de Telecinco declare un beneficio neto de 181,3 millones de euros. La cantidad es tan solo un 1% superior a la registrada en 2020, cuando vio cómo sus ganancias se reducían hasta los 178,7 millones. Si se compara con el beneficio previo a la pandemia está todavía a un 14%. Entonces, se embolsó 211,7 millones de euros.

Atresmedia sonríe

Más optimistas son los resultados que augura el consenso de analistas de FactSet para Atresmedia, que se confesará ante el mercado el próximo jueves 24 de febrero. El mercado espera que mejore el beneficio de 2020 hasta alcanzar los 104,2 millones de euros. Si las estimaciones no fallan supondrá multiplicar casi por cinco las ganancias, que en plena pandemia se recortaron hasta los 23,8 millones. Al igual que ocurre con su competidora, la dueña de Antena 3 no igualará las cifras de 2019, se situará un 12% por debajo. Entonces el beneficio neto fue de 118 millones.

El mercado no es optimista con la recuperación de las cifras previas a la pandemia en lo que respecta a Mediaset, es más, el consenso de analistas no cree que se recuperen los beneficios de 2019 antes de 2025. Estiman un beneficio neto de casi 201 millones para 2024, un 5% menos que en 2019. Más suerte correrá Atresmedia, si las previsiones no fallan será en 2024 cuando dé por superada la crisis con unas ganancias de 120 millones, un 1,6% más que antes del Covid.

Los mercados más castigados por la pandemia, como el hotelero, estiman que será en 2023 cuando superen por completo la crisis del Covid-19, por lo que sorprende que los grandes grupos audiovisuales vayan a tardar tanto en hacerlo. Entonces, ¿esto a qué se debe? El mercado tiene clara la respuesta. "Su principal negocio, la venta de publicidad en televisión en abierto viene cayendo en los tres últimos años, estimamos se situará en 1.772 millones de euros, un 8% por encima del año anterior, pero aún un 1,8% por debajo de los niveles previos a la pandemia", apunta Álvaro Arístegui Echevarría, analista de Renta 4.

No solo la situación en la que se encuentra la publicidad está jugando en su contra, hay que tener en cuenta también el contexto de fuerte competencia en el que se encuentran. El auge de las plataformas streaming también está haciendo mella en sus resultados. Mientras que las compañías más tradicionales vieron en 2020 un recorte histórico en su beneficio, otras como Netflix batieron récord trimestre tras trimestre tanto en beneficios e ingresos como en número de nuevos usuarios. De hecho, desde Renta 4 apuntan a que el negocio de las televisiones tradicionales "ya venía planteando dudas desde hacía tiempo ante el entorno competitivo".

Pese a los "resultados futuros pesimistas" desde Renta 4 auguran que Mediaset alcanzará en los próximos 12 meses los 5,77 euros por acción, actualmente cotiza en 4,23. Una cifra que podría incrementarse hasta los 7,16 euros por título si se tiene en cuenta su caja neta.