Enzo Ventures: "Nos aliamos con Moira para lanzar un fondo de 20 millones enfocado en 'startups' europeas"

Son los gestores de capital riesgo más jóvenes de España. Veinteañeros invirtiendo en startups tecnológicas en fase semilla en toda Europa y financiando a otros jóvenes emprendedores. Enzo Ventures, la gestora de venture capital impulsada por los barceloneses Iván Fernández, Markus Törstedt y Edgar Vicente, lanza su segundo fondo de 20 millones de euros con el respaldo de Moira Capital Partners, el private equity liderado por Javier Loizaga. En paralelo a la captación de fondos (fundraising), la firma realizará una operación en el mercado secundario: la recompra de toda la cartera de su microfondo inicial con nueve compañías logrando un gran evento parcial de liquidez para sus inversores en apenas nueve meses de vida.

Enzo Ventures nació hace menos de un año con un microfondo para startups digitales y ya anuncian un segundo vehículo de 20 millones ¿Ha sido todo un éxito?

Así es. En febrero de 2021 lanzamos un primer vehículo de inversión no regulado con un millón y medio de euros. Hicimos mucho ruido en prensa por su concepto diferencial: somos veinteañeros invirtiendo en etapas semilla desde España y hacia toda Europa, con tickets de 10.000 a 50.000 euros, apoyando a jóvenes gestores con la ayuda de emprendedores. Este enfoque de "fondo comunidad" ha gustado mucho. En nueve meses hemos hecho nueve inversiones en compañías tecnológicas de diferentes países europeos. En el primer microfondo contamos con el fondo británico ProFounders Capital como inversor ancla y, ahora, lanzamos un fondo más grande y regulado por la CNMV, en alianza con Moira Capital Partners.

¿En qué consiste su alianza con Moira? ¿Cómo convencieron a la gestora liderada por Javier Loizaga?

El entendimiento fue rápido. Conocimos a Javier Loizaga el pasado mes de septiembre, le contamos que queríamos escalar el proyecto con un fondo regulado de mayor tamaño, con la misma tesis de inversión pero tickets más grandes. Precisamente Moira Capital tenía previsto lanzar un fondo semilla para invertir en compañías tecnológicas en toda Europa. Nos compenetramos muy bien y, desde entonces, hemos trabajado para lanzar el fondo Enzo Ventures I de capital riesgo europeo, que tendrá 20 millones y colgará de la gestora Moira Capital Partners.

¿Van a invertir entonces fondeando "operación por operación" siguiendo la estrategia de Moira?

Exactamente. Con el fondo de 20 millones, haremos tickets de 100.000 a 500.000 por compañía. Con aquellas empresas de la cartera que vayan mejor suscribiremos rondas de hasta 3 millones de euros a través de un vehículo especial ad hoc, como hace Moira. Ese vehículo será fondeado al 20% por el fondo Enzo y, para el 80% restante, daremos a nuestros propios inversores la opción de coinvertir. Sumando los follow on y coinversiones con nuestros LPs gestionaremos cerca de 40 millones. Es decir, iremos mucho más allá de la capacidad que suele tener un fondo de capital semilla tradicional.

De las nueve compañías invertidas con el microfondo inicial, ¿cuántas son españolas?

El 50% son españolas y la otra mitad del resto de Europa. Con este segundo fondo invertiremos en entre 25 y 30 compañías. Además, para no operar con ambos vehículos en paralelo, vamos a recomprar la cartera del microfondo inicial desde el fondo Enzo Ventures II con un múltiplo por encima del mercado. De este modo, ofreceremos un evento de liquidez parcial a los inversores iniciales en un plazo de apenas nueves meses y a un múltiplo interesante. Esta operación en secundario ha ayudado a que los inversores iniciales reinviertan y, al mismo tiempo, permite que Enzo II empiece a operar con 9 compañías ya en cartera y la opción de poder hacer follow ons en nuestras participadas.

La recompra de una cartera no es una operación muy usual para un fondo semilla...

Sin duda. Sólo llevamos nueve meses con el microfondo, aún no henos invertido todo. Nos queda un caso por hacer y la recompra del portfolio nos parecía la mejor alternativa. Otro aspecto diferencial de Enzo es nuestro concepto de comunidad. Nuestra estructura se apoya en una red de socios operativos que son emprendedores jóvenes, muchos de menos de 30 años, y de diferentes países europeos. Esta red de jóvenes expertos en diferentes industrias aporta muchas sinergias a las empresas del portfolio, les ayuda a desarrollar los negocios, y nos pasan deal flow de oportunidades de inversión muy cualitativo. Como retribución, tienen una mínima parte del carried interest de Enzo. Es decir, un pequeño importe variable. Si el fondo va bien, ganan dinero. En el microfondo teníamos unos 15 perfiles que ahora hemos ampliado hasta 30. Esto nos aporta una capilaridad por toda Europa de embajadores de Enzo que crean comunidad y retroalimentan siempre la cartera.

¿Qué plazos y perfiles de inversores manejan para el fundraising?

Con los inversores del primer fondo ya tenemos más del 10% del capital comprometido. El resto serán principalmente family offices, emprendedores y super business angels que pueden aportar no sólo capital (un mínimo de 100.000 y hasta un máximo de 600.000) sino know how y un papel proactivo. El objetivo es rodearnos de grandes patrimonios y emprendedores cualificados. Haremos un first closing de 5 a 10 millones de euros en la primera mitad de año y luego nos apalancaremos mucho en Moira y en sus inversores españoles y latinoamericanos. Profounders capital, que nos apoyó en el fondo inicial, sigue también, pero ya no como uno de nuestros inversores ancla.

¿Seguirán invirtiendo la mitad de los recursos del fondo en España?

Probablemente sí, pero con este segundo fondo abriremos sede en París y Londres, dos ciudades europeas donde contaremos con un representante de Enzo Ventures y, por tanto, presencia local. Somos un fondo español pero nuestra vocación es europea e internacional.