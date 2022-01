Las cautelares de Cabify y el "servicio a un nivel aceptable"

Cabify anunció esta semana que pedirá medidas cautelares contra la desconexión de las 1.000 licencias VTC que Grupo Auro, a través de Cibeles, tenía trabajando para la compañía en Madrid. Pero no es la primera vez que la compañía que capitanea Juan de Antonio intenta solicitar este tipo de preventivas contra esta flota. Ya lo intentó anteriormente, en este caso contra la decisión del Grupo Auro a través de otra sociedad de operar 1.100 licencias en toda España en régimen de multiplataforma, es decir, también con Uber y su sistema propio. El juez las denegó.

Pese al baile de cifras de cuánto supondrá sobre el total de su negocio en la capital esta ruptura de contrato que se hizo efectiva el pasado viernes, lo cierto es que Cabify alegó en su anterior procedimiento de cautelares que "la decisión de Auro de compartir su flota con la plataforma de Uber, supondrá una inversión adicional en reposición de licencias por parte de Cabify de al menos 11.445.000 euros para mantener la provisión de su servicio a un nivel aceptable".

Ahora, habría que tener en cuenta que parte de esa flota que para la que entonces se pidieron cautelares opera, según ha podido saber elEconomista, en multiplataforma y, además, solo las licencias de Cibeles, supondrían la pérdida de 1.000 autorizaciones más en la Comunidad de Madrid, pese a que no todas ellas estaban operando en los últimos meses como consecuencia del Covid.

La situación en la que se queda Cabify les ha llevado a presionar a pequeñas y medianas flotas y a autónomos que hace meses enviaron burofaxes comunicando la desconexión de sus VTC de la plataforma si no se resolvían ciertos puntos conflictivos -como los fallos en las hojas de ruta, los cambios de tarifas impuestos por Cabify y las penalizaciones por no aceptar servicios- que los propietarios de las licencias consideraban que suponían un incumplimiento de contrato. En la última semana han sido varias, según ha constatado este medio, las flotas que recibieron notificación de que en caso de no reconectar los coches se enfrentaban a sanciones millonarias.