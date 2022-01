Vodafone sale de compras y alguna 'teleco' alternativa ganará de rebote

Vodafone sacudió este lunes el avispero del negocio de las telecomunicaciones con las presuntas negociaciones para crecer a través de adquisiciones en Europa. Las agencias de noticias Reuters y Bloomberg apuntan a posibles compras en Italia, a través de Iliad, y en el Reino Unido con Hutchison en el punto de mira. En el país transalpino, se comentaba el pasado domingo sobre una hipotética integración de negocios que podría reforzar al operador rojo con el 36% de cuota en aquel mercado e ingresos anuales de 6.000 millones de euros. En suelo británico, también aparece el mismo jugador, con intenciones de fusionarse con Hutchison Three, la misma teleco que no pudo integrarse en Telefónica porque no lo quiso Bruselas hace casi seis años.

En territorio español, MásMóvil es el bocado más apetecible para cualquier multinacional con ganas de alcanzar el liderazgo de un día para otro. Y ya fue objetivo de Vodafone España hace dos años. Con tanto frente abierto, las telecos vivieron ayer una jornada sin especiales sobresaltos, con repuntes notables de Vodafone (3,86%), mientras que Orange se elevó el 0,90% y Telefónica un 0,46%. Por el contrario, Deutsche Telekom cedió el 2,28% y Telecom Italia el 2,48%.

La mirada conviene situarla en los medianos operadores, en aquellos que se definen como alternativos. Estas compañías serán llamadas a reforzarse y a disfrutar de un protagonismo no buscado. En caso de consolidación, los nuevos cuartos operadores podrían verse agraciados, con interesantísimas contraprestaciones regulatorias, concesiones también conocidas como remedies (remedios). Es fácil adivinar que las autoridades de competencia sólo admitirán la reducción en el número de jugadores -con la menor capacidad de elección de los usuarios que eso supone- a cambio de la cesión de activos, generalmente de infraestructuras o recursos de red. Por lo tanto, si Vodafone sale de compras y obtiene pieza, habrá alguna teleco alternativa que crecerá de rebote y dará gracias a la alineación de los planetas. ¿Quien será? Piensen en operadores como Digi o Avantel y probablemente no se equivocarán.

Los analistas recuerdan la bendición que supuso para MásMóvil la compra de Jazztel por parte de Orange. Esta ofensiva de la multinacional francesa permitió al operador convertirse en el cuarto jugador español, a partir de entonces con un músculo suficiente para poder alcanzar lo que actualmente ha logrado. Aquello fue uno de los principales puntos de inflexión de la historia de éxito MásMóvil, como también puede serlo para los pequeños o medianos operadores que podrían multiplicar sus posibilidades de éxito en el río revuelo de las grandes compras.

Por lo tanto, las grandes compañías de telecomunicaciones establecidas, con hambre de adquisiciones, deberían valorar el alcance de los efectos colaterales de sus ansias de conquista. Es decir, a quién reforzarán en el medio plazo y qué consecuencias tendrá eso en el negocio. En el caso de del ejemplo de la compra de Jazztel por parte de Orange, aquella operación no supuso la desaparición -por integración- del cuarto operador del mercado español, sino el relevo de dicha figura en otro competidor.

El mercado europeo de las telecomunicaciones viene anticipando la consolidación en su sector desde hace casi décadas y en algún momento se producirán las grandes compras. En ese juego de expectativas, el grupo Vodafone se perfila como principal animador. Fue su primer ejecutivo, Nick Read, quien hace ahora casi un año, en una conferencia con los analistas, afirmó que su grupo siempre analizará cualquier oportunidad que le permita mejorar o fortalecer su negocio. Read también recalcó que tomaría en consideración cualquier estrategia que permita a su compañía aumentar el valor para sus accionistas.

El responsable del negocio de Vodafone España, Colman Deegan, se alineó recientemente con el jefe de su grupo al reconocer que la filial "quiere jugar un rol activo en el proceso de consolidación de las telecomunicaciones en España". De esa forma parafraseó a Read quien apuntó "que Vodafone está abierta a explorar proactivamente todas las oportunidades para añadir valor a nuestros negocios". Según explicó Deegan en un artículo de prensa, "la consolidación proporcionará a los operadores con suficiente escala la capacidad de mantener un equilibrio saludable para los consumidores, la innovación y la inversión continua en redes e infraestructuras".