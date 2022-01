ACS busca hacer más caja y pone a la venta la autopista A7 de Alemania

ACS da un nuevo impulso a su rotación de activos en el mundo. Su filial alemana Hochtief, de la que ostenta el 50,4% del capital, ha puesto a la venta la autopista A7 entre Hamburgo y Neumünster, en Alemania. La firma ya ha comenzado a tantear a potenciales compradores entre los que figuran grupos y fondos de infraestructuras, según señalan a 'elEconomista' fuentes del mercado al tanto de la operación.

Hochtief se adjudicó en 2014 en consorcio con el fondo holandés DIF Capital Partners y con Kemma el proyecto para ampliar a seis carriles un tramo 65 kilómetros de la autopista A7 entre Hamburgo y Bordesholm y operar y mantener el tramo de 59 kilómetros entre el oeste de Hamburgo y el norte de Neumünster durante 30 años.

Una vez la autopista entró en operación hace tres años, Hochtief considera este activo suficientemente maduro para desinvertir. El grupo alemán tiene una participación del 49% en la concesionaria que explota el activo, Via Solution Nord, mientras que DIF ostenta el 41% y Kemma el 10%. La filial de ACS, a través de su área de construcción, también lideró la ejecución de las obras con un 70% en el consorcio constructor, completado con Kemma y Tesch. La financiación del proyecto, que contó con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones, ascendió a 600 millones de euros.

ACS ha decidido vender el 49% en la concesionaria y seguir así con su apuesta por desinvertir en activos no estratégicos

ACS ha decidido vender el 49% en la concesionaria y seguir así con su apuesta por acometer desinversiones en activos no estratégicos para contener la deuda e invertir en nuevos proyectos. Hochtief ya ha tanteado a posibles inversores, entre los que figuraría Abertis. No obstante, la concesionaria española, en la que ACS tiene el 30% y Hochtief el 20%, no estaría inicialmente interesada en esta adquisición, de acuerdo con fuentes conocedoras. El grupo que preside Florentino Pérez y la italiana Atlantia compraron Abertis hace tres años y, hasta la fecha, ninguno de los proyectos en los que han desinvertido han servido para nutrir el crecimiento de la firma que dirige José Aljaro.

Además de la construcción y operación de los tramos mencionados, Hochtief ejecuta otros trabajos en la A7, la más larga de Alemania y una de las principales vías de conexión entre los países escandinavos y Europa central. Hace un año, la filial de ACS se hizo con el contrato para la construcción del complejo túnel de protección acústica Altona de 2,2 kilómetros por 580 millones de euros.

Hochtief saca al mercado la A7 apenas unos meses después de cerrar la venta de su participación del 50% en la autopista Presidio Parkway, en California, al fondo británico Aberdeen Infrastructure, como adelantó este diario. En los últimos años, a través de Hochtief e Iridium, ACS ha vendido otros activos concesionales como seis autovías en España, la I-595 Express de Florida (Estados Unidos), la circunvalación de Edmonton, en Canadá, o la A8, en Alemania.

El grupo español cuenta con los casi 5.000 millones por la venta de su división de servicios industriales a la francesa Vinci para comprar autopistas, fundamentalmente, así como con los fondos de otras operaciones como la salida a bolsa de la australiana Ventia.

Cimic, contrato de 222 millones

Cimic, la filial australiana de ACS, construirá, junto a John Holland, un túnel en el puerto de Sidney (Australia) por importe de 350 millones de dólares australianos (222 millones de euros al cambio actual). El Gobierno de Nueva Gales del Sur ha elegido a la empresa formada por ambas compañías para la construcción del túnel del puerto occidental y su integración en la red de autopistas de Sidney.

Entidades Florentino Pérez Rodríguez Presidente del Real Madrid y de ACS Presidente del Real Madrid y de ACS