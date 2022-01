El margen bruto de la farmacia en los test de antígenos alcanza el 25%-50%

Comprar por 3 euros, 4 e incluso más para vender a 5, 7 o incluso 10. La historia de los test de antígenos en España durante el último mes ha estado marcada por multitud de aristas que han condicionado la venta de un bien sanitario de primera necesidad en tiempos de pandemia.

El margen bruto que han tenido las farmacias en estas últimas semanas ha sido muy variable (aún hoy lo es) y depende de varios factores. Pero en líneas generales, lo que ha podido corroborar este periódico de fuentes farmacéuticas es que se mueve en una horquilla del 25% y el 50%, si bien también se han superado en algunos casos estos porcentajes. Es decir, un test que la farmacia haya comprado por 4 euros a un fabricante puede tener un precio final de unos 6 euros.

Hoy la situación es mejor. Muchas farmacias pueden adquirir este producto a su distribuidora por unos 3 euros en una situación de stock y precio que se considera "cada día más normal", dice una de las principales empresas del país. Pero hasta hace unos días esto no fue así debido a la escasez del producto. De hecho, la farmacéutica Cinfa fue la primera en dar la voz de alarma con el desabastecimiento que sufrió a finales de diciembre y ahora confirma a este medio que "la situación ha vuelto a la normalidad".

Existen diversos factores que afectan directamente al precio. Uno de ellos es la disponibilidad en la cadena de suministro pero también lo es la cantidad de test que se compren de una sola vez, explican fuentes farmacéuticas. Es por ello que, dependiendo del establecimiento, se pueden seguir encontrando diferencias en el precio final. Todo ello sin olvidar que sigue siendo China la principal fuente de estos test, con las aristas que de ello se derivan: desde el coste del transporte hasta las fluctuaciones de precio del dispositivo.

También influye la mano del farmacéutico, ya que es un producto de venta libre, es decir, el boticario puede poner el precio que quiera, "si bien la competencia tiende a igualar", explica Luis de Palacio, presidente de la patronal FEFE.

No es la única reflexión que aporta este dirigente, que afirma que en su establecimiento el margen bruto medio ha rondado el 40%. También ahonda en una cruzada contra su gremio. "Siempre somos los culpables, bien porque no tenemos o bien porque están caros, pero nosotros no hemos sacado rédito con esto. Sin embargo, de las PCR, que cuestan en este país 100 euros, no se dice absolutamente nada", afirma. Además, añade que la polémica en torno a los test es "una cortina de humo para desviar la atención de otros precios, como el de la luz, que sí que se ha disparado".

Hay datos que confirman esta tesis. Los aporta la consultora Iqvia y explican la evolución tanto de la venta como de los precios de los test de antígenos. En la última semana de diciembre, la considerada pico del desabastecimiento, la media de precios de los kits de antígenos estaba en 7,03 euros. El dato es el más alto de diciembre y supone un incremento del 20% respecto al inicio de ese mes. Sin embargo, también es un precio más barato que el que se pagaba en julio, agosto (8,7 y 7,7 euros, respectivamente) y similar al de septiembre (7,01 euros). Es más, en la semana del Puente de la Constitución se alcanzó el precio medio más bajo de la serie, según reflejan los datos de Iqvia.

Las explicaciones son varias. Por un lado, en julio y agosto se acababa de permitir la venta de los test de antígenos en farmacias y había pocos distribuidores. Con el tiempo, esta circunstancia cambió, provocando una caída de los precios. La otra razón está relacionada con la percepción. ¿Por qué ahora hay una opinión pública enfocada sobre el precio y no la hubo en verano? La respuesta estaría en la presión asistencial en los centros de salud provocada por ómicron. En julio y agosto, estos test eran una herramienta adicional, pero la gran mayoría de contagiados podían ir al centro de salud para que le hicieran la prueba. En estos días, los test de autodiagnóstico se han convertido para muchas personas en la única vía para saber si estaban contagiadas, con el agravante de las fechas navideñas.

Sanidad y Competencia

Hoy se reunirá la Comisión Interministerial de Precios para fijar un valor máximo para estos test de venta libre. Si bien el secretismo es total, hay cierta tendencia a creer que se puede actuar como con cualquier medicamento que financia el Sistema Nacional de Salud. En estos casos, el margen para la distribución es del 7% y para la farmacia oscila entre el 22% y el 25%. Es decir, suponiendo que los 3 euros que hoy le cuesta a un farmacéutico fuese una medida estable, el Ministerio de Sanidad podría proponer un precio máximo de unos 4,5 euros.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia habría recomendado al Gobierno quitar el monopolio de la venta de estos test a las farmacias y abrirlo a las grandes superficies, como ocurre en otros países europeos, según desveló El Mundo. De hecho, estos establecimientos están prometiendo precios de 2 euros, muy por debajo de lo que topará el Ministerio. Sin embargo, el departamento de Carolina Darias parece no estar a favor de esta consideración de la CNMC. Entre otras razones, consideran que un producto sanitario debe ser vendido por un profesional con conocimientos, además de que la farmacia está facultada para poder comunicar un positivo.