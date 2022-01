Los supermercados piden liberalizar la venta de tests para rebajarlos a 2 euros

Los supermercados han vuelto a pedir al Gobierno que liberalice la comercialización de tests de autodiagnóstico para abaratar su precio y facilitar un mejor acceso a la población ante la nueva ola de covid.

El director general de ACES, patronal que agrupa a las principales cadenas de supermercados de nuestro país, Aurelio del Pino, ha reclamado al Ejecutivo esta medida para que empresas españolas, como Mercadona, por ejemplo, puedan comercializar en España los tests al mismo precio que los venden en Portugal desde el pasado verano, a 2,10 euros la unidad. Otros operadores como Lidl vende en sus establecimientos de Alemania paquetes de cinco tests por 3,75 euros.

La autorización para vender tests de antígenos fuera de las farmacias, al igual que hacen otros países como Portugal o Alemania, es una demanda reiterada por la gran distribución desde la aparición de la variante ómicron en el último tramo de 2021 y la validación del autodiagnóstico como método para contabilizar nuevos contagios.

El pasado 30 de diciembre fue Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que engloba a compañías como El Corte Inglés, Carrefour o Ikea, la que ofreció por carta al Ministerio de Sanidad, la posibilidad de que los test pudieran venderse en su red de miles de establecimientos comerciales en toda España. Sin embargo, la ministra Carolina Darias rechazó la propuesta a los pocos días afirmando que España ha adoptado un modelo de venta en farmacia, por lo que no se planteaban cambiar el sistema porque "es el modelo adecuado".

Con el paso de las semanas las protestas por el elevado precio de los tests, de entre 6 y 8 euros y que, en lo más alto de la demanda navideña, han llegado a alcanzar picos de hasta 12 euros cuando empezaron a escasear las unidades. La polémica se acrecentó tras las declaraciones del pasado lunes del presidente, Pedro Sánchez, al avanzar que el Gobierno intervendrá para regular el precio de los kits de autodiagnóstico ante la escalada de precios.

Para muchos se trata de una medida que llega tarde ante ejemplos de otros países como Francia donde el precio de estas pruebas se encuentra regulado desde hace meses con un tope máximo de 6,01 euros y donde suelen comercializarse en paquetes de cinco unidades por entre 25 y 29 euros.

Legislación nacional

Hoy por hoy, la legislación en España impide que los test se puedan vender en otros espacios que no sean las farmacias. De hecho, hasta el mes de julio de 2021, estos dispositivos de diagnóstico para el Covid ni siquiera se podían dispensar fuera del centro de salud. Fue entonces cuando el Ministerio de Sanidad publicó el Real Decreto 588/2021, que modificó el de 2009 precisamente para añadir los test de antígenos contra el Covid a las exenciones ya existentes (embarazo, fertilidad y medidores de glucemia). Un arreglo legislativo que ya se había hecho con anterioridad para permitir la venta de los test de SIDA.

Del mismo modo, el decreto también impide la venta online de estos productos a los establecimientos que no sean farmacias. "Queda prohibida la venta al público por correspondencia o por procedimientos telemáticos de los productos de autodiagnóstico. No obstante, esta modalidad podrá efectuarse por las oficinas de farmacia, con la intervención de un farmacéutico y el asesoramiento correspondiente, para los productos en los que no es necesaria la correspondiente prescripción", reza el texto legislativo.

Desde la farmacia dudan de que las grandes superficies puedan igualar los precios que se ofrecen en la botica si se ajustan a sus prácticas. "Si adoptan el proceder y los estándares de calidad de la distribución farmacéutica para productos sanitarios, que es lo que son los test, dudo mucho que oferten más barato que nosotros", dice Luis de Palacio, presidente de la patronal FEFE. Según ha podido saber este diario, ayer, algunas farmacias podían comprar a su distribuidora test a 2,95 euros. Por otro lado, páginas de farmacias habilitadas para la venta de estos test vendían el dispositivo a 3,35 euros la unidad.