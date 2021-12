Abismo salarial: los CEO de las grandes empresas de EEUU ganan de media 1,3 millones de dólares más que sus empleados

Que la brecha salarial entre los CEO de las grandes compañías y sus empleados es cada vez más amplia no es ningún secreto, pero no por eso las cifras dejan de sorprender. Ejemplo de ello es Estados Unidos, donde el salario base de los consejeros delegados de 100 de las mayores empresas del país es 1,28 millones de dólares superiores al sueldo de un empleado medio.

Liderando el top 10 de las empresas con las mayores diferencias en 2020 se encuentra el CEO de Coca-Cola, James Quincey. El consejero delegado del gigante de las bebidas percibió un salario base de 1,6 millones de dólares en 2020, mientras que el sueldo medio de sus empleados fue un 14.007% menor, no llegó a los 11.400 dólares. Es decir, el salario anual de Quincey equivaldría al de 141 empleados con el salario medio de Coca-Cola. Cabe destacar que al salario base del CEO de Coca-Cola se sumó en 2020 una compensación total de 18,3 millones de dólares.

Según el informe elaborado por Lensa a partir de la lista Global 2000 de Forbes, entre los consejeros delegados que completan el top 10 está Kevin Johnson (Starbucks), con un salario 12,617% superior al sueldo medio de sus empleados; Doug McMillon (Walmart), con una remuneración base de 1,27 millones de dólares frente a los 20.942 dólares de salario medio de los empleados; y el CEO de Apple, Tim Cook, cuyo salario ascendió a los 3 millones de dólares, mientras el salario medio de sus empleados no alcanzó los 27.500 dólares.

Aunque cueste creerlo, hay CEOs que ganan menos que sus empleados. En concreto, Elon Musk, CEO de Tesla y fundador de SpaceX, cuyo salario base fue aproximadamente 0 dólares y el sueldo medio de sus empleados rozó los 60.000 dólares en 2019. Esto se debe a que gran parte de la compensación total de Musk procede de opciones sobre acciones, basadas en un plan aprobado por los accionistas de Tesla en 2018. En 2020, recibió 6.700 millones de dólares en compensación en acciones. Según el ranking de Bloomberg, el patrimonio neto del CEO de Tesla asciende a 267.000 millones de dólares, lo que lo convierte en la persona más rica del mundo.

Algo similar le sucede a Warren Buffett. El salario base del CEO de Berkshire Hathaway fue sólo 46% superior al sueldo medio de sus empleados. No obstante, a esos 100.000 dólares de remuneración habría que sumar la compensación total del inversor, que superó los 380.000 dólares.

El hombre más rico del mundo se está planteando dejar su puesto como CEO de Tesla para dedicarse en exclusiva a las redes sociales. La broma de Musk, publicada en Twitter, ha ido acompañada del anuncio de una nueva venta de acciones. Según los documentos presentados a las autoridades competentes, el paquete de acciones está valorado en 963 millones de dólares, dinero que servirá al fundador de SpaceX para pagar los impuestos sobre el ejercicio de otros 2,2 millones de opciones.

thinking of quitting my jobs & becoming an influencer full-time wdyt