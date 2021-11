Las plataformas como Netflix o HBO no tendrán que cumplir con la cuota del 6% en catalán

Las plataformas internacionales de contenido audiovisual Netflix, HBO Max, Disney+ o Prime Video no tendrán que cumplir la cuota del 6% de contenido en catalán, euskera o gallego en sus catálogos, al aplicarse el principio de país de origen que establece la Directiva europea.

Después de que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, haya aprobado este martes 30 de noviembre el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, que incluye una cuota del 6% de contenido del catálogo de las plataformas en lenguas cooficiales del Estado.

En este sentido, las mismas fuentes han asegurado que los términos de la nueva ley audiovisual están acordados con Esquerra Republicana (ERC) y que la cuota de contenido en lenguas cooficiales solo afectará a prestadores establecidos en España.

La cuota del 6% de contenido en estas lenguas se introdujo 'in extremis' en la ley de Comunicación Audiovisual a consecuencia de un pacto entre el Gobierno y ERC en el marco de las negociaciones para conseguir el apoyo de los nacionalista para aprobar los presupuestos generales para 2022.

Tras el anuncio del acuerdo por parte del partido nacionalista catalán, surgieron dudas respecto a si España podía pedir a las plataformas internacionales que cumplieran con esta medida. A falta de conocerse la redacción definitiva de la Ley, fuentes del sector audiovisual español cuestionaban que la legislación nacional pudiera obligar a las plataformas de 'streaming' extranjeras a cumplir con esta cuota.

"Más del 25% del catálogo está disponible en alguna de las lenguas cooficiales del Estado"

"Dudas, todas", apuntaban, para después agregar que, con la normativa europea "en la mano", España "no puede obligar" a Netflix porque no es un operador español. En cambio, recalcaban que plataformas audiovisuales nacionales como Filmin, FlixOlé, Movistar+, Mitele o Atresplayer sí tendrían que cumplir con esta cuota lingüística y producir o adquirir estos contenidos.

El cofundador y director de negocio de Filmin, José Antonio De Luna, ha puesto de relieve estos días que en la plataforma española "más del 25% del catálogo está disponible en alguna de las lenguas cooficiales del Estado".

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha sido preguntada sobre esta cuestión, pero Calviño no aclaraba esta circunstancia. La vicepresidenta no descartado que se puedan introducir "mejoras" y "ajustes" en la Ley durante el trámite parlamentario.

Rufián insiste en que este tipo de multinacionales "no deberían poder legislar"

Por su parte, Esquerra Republicana (ERC) no está satisfecha con la Ley Audiovisual y ha anunciado que presentará enmiendas para mejorarla y, entre otras cosas, intentar que empresas como Netflix tengan que aplicar la cuota de producción en lenguas cooficiales que su partido pactó con el Gobierno.

Así lo ha explicado Rufián en una rueda de prensa en el Congreso al ser preguntado por el hecho de que su acuerdo con el Ejecutivo no podrá aplicarse a las plataformas audiovisuales que no tengan sede en España, como es el caso de Netflix.

ERC amenaza con consecuencias

Esquerra Republicana ha anunciado su rechazo a la redacción de la Ley Audiovisual aprobada este martes por el Consejo de Ministros y habla de "trampas" del PSOE para no cumplir su acuerdo de hace una semana y para, entre otras cosas, eximir a plataformas como Netflix de la cuota para lenguas cooficiales.

En ese contexto, su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha avisado de que no es inteligente que el Gobierno "les toque las narices" con el tema de las lenguas cooficiales y ha avisado de que esa actitud puede tener consecuencias para la negociación de próximas leyes o para la aprobación de los Presupuestos, actualmente en el Senado. "Están abiertos todos los escenarios".

En un comunicado, ERC señala que el proyecto de la ley audiovisual aprobado por el Consejo de Ministros "es incompleto e insuficiente y no responde a lo que necesita el catalán y el sector audiovisual de Cataluña", por lo que no piensa aprobarlo si no se modifica.