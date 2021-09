Llardén: "Hemos aumentado los slots de las plantas para evitar problemas de gas este invierno"

El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha anunciado este miércoles durante su intervención en el 'VI Foro de Energía de elEconomista' que ante la volátil situación energética de precios y de seguridad de suministro en España y en Europa, el Gobierno central, tras un agosto de conversaciones, ha ordenado tomar un conjunto de medidas preventivas para garantizar el suministro de gas este invierno. Una de estas medidas, destacó Llardén, es hacer un esfuerzo para incrementar los slots en las plantas para que haya más capacidad para que lleguen más barcos con gas. El plan de invierno previó unos 300 slots en todo el ejercicio de gas (octubre de 2021-septiembre 2022), de los cuáles 250 ta están dados. Ahora, por decisión del Ejecutivo, relató Llardén, anoche se lanzó una subasta de más slots que fue un éxito. "Hemos ofrecido 25 slots más para todo el periodo, se han presentado 61 comercializadoras, ha habido interés. Tenemos ya nueve grandes comercializadoras que han conseguido 22 slots más. El sector energético se puede entender mejor de lo que la gente piensa, estos 22 slots están para todo el periodo", explicaba el presidente de Enagás.

Asimismo, Llardén añadió que este gas irá a parar por las redes de gaseoductos a toda España, aunque también se podrían utilizar si finalmente Portugal tiene problemas de suministro e, indirectamente, también dará seguridad para el suministro de Francia. Además, dijo, "evidentemente estamos contemplado si es necesario dar apoyo técnico a Marruecos".

El presidente de Enegás, por otro lado, no dio la subasta de anoche como definitiva sino que destacó que se hará cuantas veces sea necesario para garantizar el suministro. "Es decir, que cada mes si es necesario". A su juicio, calcula que para España la mitad de gas vendrá por gaseoducto y la otra mitad por planta. "El gestor técnico del sistema, de acuerdo con las instrucciones del Gobierno, irá haciendo subastas sucesivas", añadió.

No obstante, sí matizó que estas subastas tampoco solucionan todos los problemas, puesto que el sector depende de lo que pase en el mundo. "El Gobierno ha tomado medidas ya y va a tomar más, algo que en otros países europeos aún no se ha hecho", recalcó. Por otro lado, señaló que a pesar de las últimas tensiones con Marruecos, "en el mundo gasista, Argelia no nos ha fallado nunca y Marruecos como país de tránsito tampoco, si yo tengo que hablar con la historia creo que podemos estar tranquilos. Pero vamos a tomar medidas y ver si son suficientes".

En esta segunda mesa redonda que se celebró en el marco del 'VI Foro de Energía de elEconomista' que ha tenido lugar en el Hotel Westing Palace de Madrid, también participaron otros relevantes empresarios del sector gasístico como Javier Contreras, consejero delegado de Nortegas; Carlos Collantes, presidente de Reganosa; Antonio Hernández, socio responsable de sectores regulados y análisis económico de EY; Pedro Mielgo, presidente de Madrileña Red de Gas; Narcís de Carreras, consejero delegado de Nedgia; Roberto García Merino, consejero delegado de Red Eléctrica; y Jorge Lanza, consejero delegado de Exolum.

Entre los temas tratados, se planteó el papel que jugarán las infraestructuras de gas, petróleo y electricidad en la transición energética. Jorge Lanza, de Exolum, destacó al respecto que el 94% de los coches que en la actualidad se compran en nuestro país no son eléctricos, por lo que se tendrá que trabajar en eso al menos las dos próximas décadas para proveer de movilidad a este país. "Además, no estamos parados, el petróleo ha evolucionado mucho en los últimos años adecuando las infraestructuras para manejar materias primas nuevas como aceites o residuos urbanos y, por otro lado, queremos usar las infraestructuras existentes para nuevos usos como el hidrógeno, la tecnología no está toda desarrollada y necesitamos las infraestructuras actuales para unos años más", destacó.

Por su parte, Roberto García, consejero delegado de Red Eléctrica, destacó que se ha hecho más patente la necesidad de agilizar el proceso de transición energética, y eso, con los volúmenes de energía renovables, requiere un despliegue de infraestructuras "rápido, eficiente y coordinado". Desde su punto de vista, por parte del sistema eléctrico, tienen un buen punto de partida, ya que desde la perspectiva de Red Eléctrica están esperando la aprobación de la planificación para el periodo 2021-2026 que marcará el escenario de las nuevas infraestructuras que se necesitan. "Las infraestructuras están ahí, es verdad que necesitamos un despliegue muy rápido, y también para desarrollar determinados proyectos estratégicos esenciales, como las interconexiones con Francia, ahora muy limitadas. Pensamos que el almacenamiento es una de las posibles soluciones al debate de integrar la energía renovable", dijo. Asimismo, destacó que desde la empresa que encabeza, apuestan por el almacenamiento hidroeléctrico en las Islas Canarias, donde ya han destinado 400 millones de euros a proyectos de almacenamiento. "Nos estamos centrando en desarrollar esas infraestructuras y focalizarnos en el despliegue de almacenamiento e interconexiones con resto Europa", recalcó.

Infraestructuras, claves

Pedro Mielgo, presidente de Madrileña Red de Gas, aseguró que las infraestructuras se ven afectadas en la situación actual por el cambio de modelo energético y económico, lo que requiere prestar atención exponencial, ya que suponen inversiones relevantes. Así, destacó la importancia de las infraestructuras ya que son eficientes y eso ayuda al funcionamiento de los mercados reduciendo los precios. En el caso de la movilidad eléctrica, requiere infraestructura de transporte y distribución, además de puntos de carga, que hay que diseñarlos para evitar distorsiones de precios y costes. "Estos ejemplos son la muestra de que las infraestructuras en general y esta en particular son claves en el futuro", apuntó.

Carlos Collantes, presidente de Reganosa, aseguró que el gas va a ser necesario para la descarbonización ya que sus infraestructuras van a permitir asegurar el suministro con calidad necesaria y en un sistema competitivo. "Mirando a futuro, permitir la integración en estas infraestructuras de los gases renovables o el hidrógeno será un papel fundamental", dijo. Respecto a la planificación eléctrica, apunto de salir, pidió que se empiece a trabajar cuanto antes en una planificación integral del sector energético del país. "El hidrógeno habría que integrarlo con conexión al eléctrico y al de gas", dijo.

El consejero delegado de Nedgia, Narcís de Carreras, dijo que la descarbonización afecta a todos los sectores y la confundimos con la electrificación, porque ésta última no es un objetivo sino un medio. En 2050, según patronal europea, el nivel de electrificación será del 60-70%, por lo tanto habrá sectores que no se podrán electrificar. Así, recordó que el gas natural contribuye a la seguridad de suministro ("nadie se imagina una Filomena sin gas natural"), además contribuye al progreso económico y desplaza combustibles más contaminantes, por tanto sigue contribuyendo a la descarbonización.

Javier Contreras, consejero delegado de Nortegas, defendió que España tiene una de las mejores infraestructuras de gas natural de Europa que aportan seguridad al suministro y su papel es hacer llegar energía competitiva a los clientes. "La calidad de distribución de gas natural en España es fantástica, el objetivo es descarbonizar y no solo se hace electrificando, sino sustituyendo otras materias más contaminantes", aseveró. A su juicio, en pleno desarrollo de los gases renovables, sería irresponsable renunciar a las actuales infraestructuras que tienen tanta capilaridad para hacer llegar estos gases a los clientes.

Al respecto, Llardén apuntó que el mundo está comprometido con el proceso de descarbonización y el gas va a jugar un papel muy importante ahí, porque es el menos emisor de CO2. Además, señaló que la electrificación es un proceso "muy importante" pero no es posible cien por cien en todo el mundo. De hecho, en España, dijo, se maneja más volumen de gas que de electricidad, independientemente de cuáles sean los precios actuales de cada suministro. "El gas va a seguir jugando un papel fundamental de puente hacia la producción de energía renovable almacenable (llamémoslo hidrógeno) y la infraestructuras, un papel fundamental", destacó.

Finalmente, el encuentro también trató cómo se debe hacer la transición a gases renovables, hidrógeno y ecocombustibles para reducir las emisiones de CO2. Antonio Hernández, socio responsable de sectores regulados y análisis económico de EY, destacó las ventajas de estas nuevas tecnologías (biogas, biocombustibles e hidrógeno verde) para pasar a dónde debemos ir. Para un país como el nuestro, en el que la codependecia energética es alta, a su juicio, es clave que la reduzcamos con gases y tecnologías domésticas, porque mejorará la seguridad de suministro y afectará sobre la avalancha de pagos macro y micro sobre la competitividad empresarial. Hernández señala que para llegar a este camino, desde el punto de vista regulatorio, se necesitan varias medidas que vayan encaminadas a dar viabilidad económica a las nuevas tecnologías, y ahí destaca los Fondos Europeos, también garantías de origen que pongan en valor el origen renovable que tiene España, simplificación de tramites, homogeneidad y unidad de mercado y, por último, también hacer una planificación conjunta de todo el sector energético.

Contreras apuntó que para el desarrollo de gases renovables la colaboración público-privada es fundamentar, así como entre los propios agentes privados. "El hidrógeno verde va a requerir ayudas públicas y los fondos jugarán un papel importante. El hidrógeno va a actuar como mecanismo de almacenamiento de energía en el futuro, habrá días que el sistema no va a poder absorber toda la electricidad que se genera y el hidrógeno actuará como almacenamiento y se necesitará de las infraestructuras para transportarlo", explicó. "Los productores de hidrógeno y biometano van a tener que comercializar esos productos a consumidores que estén en diferentes lugares", añadió al respecto. Además, aseguró que respecto al biometano, le gustaría ver más ambición en las cuotas de producción, ya que en España el objetivo de inyección en la red de gas del biometano es del 1%, mientras que en Francia es del 10%. Por otro lado, señaló que los usos del hidrógeno están situados en el norte, donde no hay tanta renovable como en el sur y ahí debería entrar en juego el sistema de casación de los peajes de forma que un electrizador del País Vasco pueda tomar electricidad de la red renovable de Andalucía.

Carreras: aseguró que la transición de gases renovables se hará por etapas. "Vemos gran potencial en biometano, creemos que de aquí a 2030 explotarlo es una gran oportunidad; el 100% del consumo doméstico comercial podría ser descarbonizado por el biometano", dijo. Para esta primera etapa, apuntó, no hay grandes desafíos tecnológicos y la red está preparada, por tanto, la considera "factible".

Collantes aseguró que la empresa que encabeza trabaja en pasar a ser una gasista local a una energética global. Para ello, trabajan en desarrollar proyectos de hidrógeno, biogás, eólica, economía circular y digitalización para hacer viable todo eso con una nueva visión creando una nueva empresa.

Miengo, por su parte, añadió que ellos también trabajan en una serie de proyectos renovables en colaboración con eléctricas para producir hidrógeno verde, y tiene por objetivo aprender más sobre esa parte de la cadena de valor. El segundo, tiene que ver con la mejora operativa de las redes propias y, el tercero, en el lado del consumo, está relacionado con realizar transformaciones importantes, como adecuar procesos y cambiar formas de uso. "Estamos en un proyecto con empresas del lado del consumo para explorar el uso de hidrógeno en flotas de vehículos", añadió.

