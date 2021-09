El sector energético niega que las subastas de renovables vayan a abaratar el precio actual de la luz

Los directivos de las principales empresas de renovables en España congregados en el VI Foro de Energía de 'elEconomista' han negado que las nuevas subastas de renovables anunciadas por el Gobierno vayan a impactar en el recibo de la luz de los españoles actual y han recalcado que se trata de una medida que dará su resultado a largo plazo. "Cuando se lanzan las subastas de renovables lo que se trata es de, probablemente, buscar corregir el actual precio tan alto que estamos sufriendo, pero las empresas adjudicatarias van a poner en marcha estas centrales en un par de años, por lo que a corto plazo no tendrán efecto en el consumidor si es lo que se busca. Hay otras vías mucho más eficientes para poder reducir el precio: desde medidas impositivas, a los peajes...", ha argumentado José Luis Moya Jiménez, consejero delegado de RIC Energy Group.

"La próxima subasta no va a solucionar nada a corto plazo. Las renovables somos una parte pequeña del mercado eléctrico todavía, no marcamos de manera significativa el precio ahora, pero en un futuro sí lo haremos", ha añadido Fernando Romero, consejero delegado de EiDF Solar. "Las subastas son una herramienta de valor para transitar al modelo renovable, orientar mejor los recursos y hacer la cadena de valor más eficiente, pero hay que tener cuidado con los mensajes: no podemos mezclar el debate de una situación coyuntural como es el precio con las subastas como herramientas únicas para bajarlo", continuó Juan José Sánchez, consejero delegado de Capital Energy.

"También hay que tener en cuenta cómo se diseñan, ahora se ha arrancado de forma razonable y confío en que seguirá así; pero si caemos en el debate de la mal nombrada neutralidad tecnológica, e incentivamos mucho una tecnología en contra de otra, puede haber problemas. Al final el objetivo es llevarnos a un buen modelo competitivo", ha añadido Sánchez. Por su parte, Arancha Martínez, country manager de X-Elio en España, ha destacado que esta herramienta es necesaria porque "sí ayuda a bajar el precio de la energía, pero no para mañana".

"Si se hubiera hecho hace cinco años, el escenario igual hubiera sido totalmente diferente. El precio medio en la pasada subasta fue de 24 euros, frente a los 58-60 del pool de los años anteriores, lo que deja claro que sí baja el precio porque el 40% del precio de la luz es del pool, por lo que esto impacta en el bolsillo de cada uno. Las subastas son necesarias aunque tengamos mucho apetito porque han activado el mercado y tenemos un calendario que nos ayuda a planificarnos para dinamizar una transición energética que todo el mundo tiene claro que es necesaria", ha explicado Martínez.

Fecha límite

"Las subastas anunciadas ahora no estaban previstas, creo que se corresponde a una respuesta a los precios que tenemos actualmente para demostrar que el Gobierno está haciendo cosas. Estamos intentando reducir precios con las subastas, pero el problema son los proyectos", ha señalado Manuel García, consejero de Greenalia. En este sentido, el ejecutivo de esta compañía de renovables ha abierto otro de los debates de la mesa recordando que "estamos a tres meses de que caduquen permisos de acceso y conexión al sistema". "El Ministerio debería trabajar más en las autorizaciones de estos proyectos. ¿De qué valen las subastas si no sabemos si vamos a poder cumplir plazos o qué proyectos vamos a poder llevar?", ha cuestionado García.

La jefa de X-Elio en España ha añadido sobre esto que "el Ministerio ha sacado un montón de Reales Decretos para el sector que llevábamos años sin movilizar, pero es verdad que se podría hacer mejor. Sin embargo, hoy España es uno de los países que más se está avanzando en Europa. El problema es que hay muchos proyectos en cola y es complicado que en abril del 2022 estén. El sector también exigía que se regularan las caducidades para que si tú no mueves el proyecto, te lo quitan, pero ahora no hay recursos para evaluarlos".

Riqueza en las regiones

Por otro lado, el líder de Capital Energy destacó que "el punto más relevante y que más preocupa al sector es la tramitación de los proyectos, pero también el rechazo que se está produciendo a grandes plantas en determinadas regiones. No hay diseños de proyectos inadecuados, pero hay determinada población que se siente abrumada con la multitud de inversiones en su región de la poca información que tiene al respecto. El reto de la transición energética y del despliegue masivo y acelerado no es un industrial, ni tecnológico, ni de disponibilidad de capital... es un reto sociológico, de alinear esfuerzos e intereses a partir de un eje de responsabilidad y empatía de todos". "En el caso de la tecnología solar fotovoltaica, hay una posición social que cada día va a más y hay muchos mitos que se están dando en el campo. No se explica bien la cantidad de dinero que se deja en esos sitios y tenemos una oportunidad de educar para mostrar la la riqueza que podemos dejar en esos sitios. Es un beneficio para todos", ha añadido la directiva de X-Elio.