Ryanair recuperó el 90% de sus vuelos de 2019 este verano

La recuperación del sector aéreo es cada vez más una realidad, sobre todo para las compañías que operan en el corto y medio radio. Es el caso de Ryanair, que tras aumentar las rutas durante el verano, ha cerrado esta primera semana de septiembre con cifras de operaciones que superan el 90% de los vuelos que se llevaron a cabo durante las mismas fechas de 2019.

La aerolínea de bajo coste irlandesa es, de acuerdo con los datos de Eurocontrol, una de las compañías que mejores resultados está cosechando en este final de verano. En concreto, tal y como se puede ver en el gráfico, Ryanair llevó a cabo unos 2300 vuelos diarios en la última semana, cifra que apenas es un 10% menor a la de la misma fecha de 2019. Estas cifras le colocan como una de las primeras grandes aerolíneas en tráfico de pasajeros que más operaciones ha recuperado en comparación con el último verano antes de la pandemia, con un 90%.

Por delante solo se coloca otra de las grandes low cost de Europa, la húngara WizzAir -que opera una media de 660 vuelos diarios-, y Volotea -con una media de alrededor de 300 vuelos diarios-, cuyas cifras en número de operaciones se quedan lejos de las de Ryanair.

Las cifras de las compañías de corto y medio radio no son equiparables con las de largo radio, para las que la recuperación todavía tendrá que esperar. En este sentido, por ejemplo, KLM, ha recuperado alrededor del 75% de los vuelos que operó en 2019. Esta cifra es similar a la que han marcado en las últimas semanas Iberia o Qatar Airways. Lejos se queda Air France, con un 65% o Emirates, que roza el 60%. Por su parte, la segunda gran aerolínea de bandera española, Air Europa, todavía no ha conseguido recuperar el 50% de los tráficos del último año antes de la pandemia.

Rompe las negociaciones con Boeing

Pero no todo son buenas noticias para Ryanair. La compañía de bajo coste irlandesa informó ayer de la ruptura de las negociaciones con Boeing para la compra de un nuevo paquete de aeronaves 737 MAX10 que llevaba diez meses en marcha como consecuencia de la "diferencia de precios" entre ambas partes.

La aerolínea sigue adelante con otro pedido anterior, a través de que recibirá más de 200 aviones B737 Gamechanger en los próximos 5 años, de 2021 a 2025. Con estas entregas, la flota de la compañía aumentará a más de 600 aviones con capacidad para transportar más de 200 millones de pasajeros al año. Esta cifra es el objetivo que tiene la compañía para el año 2026, un escenario que espera alcanzar a través del crecimiento orgánico, sin necesidad de participar en el proceso de consolidación que, según señaló al elEconomista Dara Brady, Director de Marketing & Digital de Ryanair, al inicio de verano, se llevará a cabo en Europa en los próximos años, "el plan para crecer es comprar aviones y no aerolíneas.

Michael O'Leary, CEO del Grupo Ryanair, señaló estar "decepcionados por no haber podido llegar a un acuerdo con Boeing sobre el pedido del MAX10". "Tenemos un historial riguroso de no pagar precios elevados por los aviones", señaló, dejando un recado al fabricante de aviones estadounidense sobre la recuperación del sector. "No compartimos las optimistas perspectivas de precios que tiene Boeing, aunque esto puede explicar por qué en las últimas semanas otros grandes clientes de Boeing, como Delta y Jet2, han hecho nuevos pedidos a Airbus, en lugar de a la propia compañía Boeing", señaló O´Leary.