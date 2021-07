Carlos Muñoz (Volotea): "En España operamos poco por los costes. Subir las tasas es la peor idea"

El sector del transporte sufrió en 2020 el peor año de su historia pero las aerolíneas han retomado el vuelo y miran con optimismo al verano mientras se fraguan operaciones corporativas que moverán las fichas del tablero. Volotea, que acaba de superar los 35 millones de viajeros, será una de las grandes beneficiadas de la unión de Iberia y Air Europa. elEconomista ha hablado con su CEO, Carlos Muñoz, sobre las perspectivas de la compañía.

Este año tienen más capacidad que antes de la pandemia, ¿cómo esperan que sea este verano en el lado de la demanda?

Soy consciente de que toda la industria turística ha pasado un tiempo muy duro. Nosotros vemos el final más cercano, la demanda animada. Esto también tiene que ver por el segmento en el que estamos. Nuestro tráfico es corto radio, totalmente vacacional, y nos hemos volcado mucho con el tráfico doméstico. En este segmento la gente está necesitada de vacaciones. Estamos viendo una demanda sana y ofrecemos o más asientos que en 2019. Las ventas van muy bien.

¿Estos datos son solo para el verano o tienen previsión de que después, una vez que llegue septiembre u octubre, se mantenga?

Estamos viendo que el verano va a ser largo, septiembre este año va a ser tan fuerte como julio. Mucha gente que en julio no va a viajar, lo hará en septiembre. Por otro lado, estamos viendo que la gente reserva con menos antelación y eso nos hace tener menos información de qué pasará en octubre o noviembre. No tenemos datos de ventas, pero creemos que deberían ser buenos meses. Los motivos son que el porcentaje de población vacunada va a seguir subiendo y eso a va a animar, y que gente que no ha viajado en verano lo va a hacer después.

A la hora de planificar rutas, ¿mantienen la capacidad de 2019 para invierno?

Se prevé con mucha antelación pero ahora mismo existe un nivel de cambios en los network sea muy alto. Exactamente cómo vaya a ser todavía no lo sabemos, pero prevemos que para la segunda mitad del año, es decir, incluido octubre, noviembre y diciembre, estar un 30% por encima de 2019. Vemos muy buenas perspectivas.

¿Cómo ha ido evolucionando Volotea? ¿Cómo acabaron 2020 y qué previsiones tienen para 2021?

Los datos de 2020 todavía no los hemos dado. Hicimos 3,8 millones de pasajeros el año pasado y tuvimos una ocupación del 90,7%. Para 2021, teniendo en cuenta que no damos perspectivas, lo que vemos es una buena recuperación desde junio.

¿Volverán a 'números negros'?

Sí. Vemos una segunda mitad del año más fuerte que la primera. En el conjunto del año los números todavía irán a la baja por los primeros seis meses. Llevamos desde 2014 generando caja positiva y siendo rentables a nivel marginal. Hemos crecido muchísimo con márgenes operativos entre el 1% y el 3%. Hemos conseguido pasar el bache del Covid gracias a la liquidez. Cerramos un préstamo ICO de 150 millones. La otra medida es el fondo Sepi. Volotea no tiene ningún plan con Sepi pero sí hay otras empresas para las que sería absolutamente clave su desbloqueo.

¿Cómo están a nivel de caja?

Tenemos una caja que nos aguanta bien, no estamos preocupados, estamos muy cómodos.

¿Y de deuda? ¿Prevén incrementarla este año?

Éramos una empresa que nunca había tenido deuda. De golpe hemos cogido por un lado el ICO, y por otro, una emisión de pagarés de 20 millones. Estamos bien de caja a costa de estar más endeudados. No prevemos incrementarla.

Para el año que viene, de cara a 2022 y siguientes, ¿Qué planes tienen en Volotea?

Seguiremos creciendo e incorporando A320. Este año estarán operando 40 aviones, la mitad 320, la mitad 319. El año que viene añadiremos más, pero no está decidido cuántos, el objetivo es acercarnos a los ritmos históricos de crecimiento. Es muy importante la oportunidad que se presenta con la fusión Iberia–Air Europa. Parte de la propuesta es que Volotea tome mercados de corto y medio radio. No sabemos cuántas rutas, es una decisión de Bruselas, pero supondrá una oportunidad importante.

¿Es una opción tener base en Madrid? ¿E incorporar aviones?

Sí a las dos cosas. Para servir estos mercados tendremos que incorporar aviones e implicaría abrir en Madrid. Sin esta operación, Madrid no era algo que barajásemos a corto plazo. Volotea debería crecer mucho en Madrid y en Canarias, Baleares y el Norte de España. Si se autoriza en noviembre, podremos empezar a hacer algo en 2022. Con respecto a los aviones, en los últimos años se ha ido aumentando la flota a un ritmo del 20%-30% anual, lo que supone unos cuatro-siete aviones al año con un leasing medio de seis años.

Tienen domicilio social en Barcelona, pero no base. ¿Es una opción?

No estamos porque no era una oportunidad de mercado. Sí había una oportunidad muy buena en Oviedo o en Bilbao. Vueling ya conecta bastante bien Barcelona.

La subida de tasas que propone Aena, ¿puede modificar sus planes en España?

En España operamos muy poco todavía y tiene que ver con la diferencia de costes operativos que pesan bastante en las bajo coste. Siendo justos con Aena, tenemos una infraestructura increíble como país, pero en una crisis subir las tasas es la peor idea.

¿Tienen planes para salir a bolsa en el corto o medio plazo?

No tenemos planes específicos pero sigue siendo un objetivo de la compañía. Para salir tenemos que tener buenos resultados y apertura del mercado de capitales, lo que puede darse en los próximos dos años.