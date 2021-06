Ultramar y Abengoashares avanzan en la oferta por Abengoa pese a impedirse su acceso al consejo

"No me sorprende en absoluto porque ya lo esperábamos". Clemente Fernández, el líder de Abengoashares, considera que la decisión del administrador concursal de Abengoa de solicitar la suspensión de las facultades del actual consejo de administración de Abengoa y de sus filiales, entre las que figuraría Abenewco 1, la tenedora de negocios y activos, no cambia los planes de la plataforma de accionistas minoritarios y su socio, el fondo Ultramar, de lanzar una oferta para salvar la compañía.

Para ello, continúan negociando con grupos industriales y fondos de inversión su adhesión a la propuesta alternativa a la oferta ya trasladada por Terramar y que tiene el respaldo del actual consejo, encabezado por Juan Pablo López-Bravo.

La administración concursal de Abengoa, ejercida por EY Abogados, ha solicitado la suspensión de las facultades del consejo de administración de la ingeniería sevillana cuatro meses después de que la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla declarara en concurso a la empresa. En concreto, ha pedido el cambio de régimen pasando del actual de intervención al de suspensión de las facultades de la concursada sobre la masa activa, en virtud del artículo 108 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal. Además, para el resto de sociedades pertenecientes al grupo de la concursada, la administración concursal ha solicitado al Tribunal el régimen de intervención de las facultades de los respectivos órganos de administración, entre los que figura el de Abenewco 1.

Ahora el juez tendrá que pronunciarse sobre la solicitud de la administración concursal y lo previsible es que sea admitida. En ese caso, el relevo en el consejo de administración de Abengoa promovido por la Sindicatura de accionistas para elevar a Clemente Fernández a la presidencia perdería su efectividad, toda vez que no tendría capacidad de gestión. La Sindicatura solicitó la celebración de una junta extraordinaria el pasado 21 de mayo, pero el consejo actual no la ha convocado dentro del plazo legal de un mes –tenía hasta el 21 de junio-.

Para Fernández, el movimiento del administrador "no varía nuestro escenario y seguimos adelante con el objetivo de sacar nuestra oferta", señala Fernández. "No podremos tumbar al consejo ni acceder a él, pero sí votar a todos los puntos del orden del día a favor o en contra en función de lo que se nos ofrezca", abunda el empresario, quien aplaude que ahora la interlocución directa sea con el administrador concursal y no con el actual consejo y se muestra "optimista" sobre las negociaciones para "facilitar una oferta y salvar a la compañía". Así, si el administrador concursal acepta la oferta serán los compradores los que posteriormente nombren al consejo.

Abengoashares y Ultramar trasladaron en abril una oferta no vinculante junto con el Grupo Caabsa

Abengoashares y Ultramar trasladaron en abril una oferta no vinculante junto con el Grupo Caabsa, empresa mexicana propiedad de los hermanos Luis y Mauricio Amodio. En mayo, sin embargo, los empresarios mexicanos, primeros accionistas de OHL, se descolgaron de la alianza tras analizar la 'due diligence' de Abengoa, si bien dejaron la puerta abierta a sumarse de nuevo si la situación de la ingeniería sevillana se clarificaba. Por ahora, Fernández continúa negociando con grupos industriales y fondos de inversión, fundamentalmente internacionales. Algunos de ellos habían supeditado sumarse a que Fernández tomara el control del consejo, algo que ya no ocurrirá, al menos tal y como había previsto.