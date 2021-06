Musk compara el pánico en el mercado de microchips con las compras alocadas de papel higiénico de hace un año

La escasez de chips, que está provocando problemas de suministro a las empresas tecnológicas de todo tipo, está golpeando también de lleno a Tesla. Y para su fundador, Elon Musk, la culpa es de las empresas que están pidiendo más unidades de las que necesitan por miedo a quedarse sin más. Una situación que compara con las imágenes de gente saliendo de supermercados cargados de decenas de rollos de papel higiénico en los priemros días de la pandemia.

"Nuestro mayor desafío es la cadena de suministro, especialmente de chips de microcontroladores. Nunca había visto algo así", dijo el miércoles el consejero delegado de la automovilística en su cuenta de Twitter. "El miedo a quedarse sin ellos está provocando que todas las empresas pidan de más. Como la escasez de papel higiénico, pero a una escala épica".

Our biggest challenge is supply chain, especially microcontroller chips. Never seen anything like it.



Fear of running out is causing every company to overorder – like the toilet paper shortage, but at epic scale.



That said, it's obv not a long-term issue.