La promotora Pryconsa se consolida como un gigante del sector: entregará 5.000 viviendas hasta 2024

Pryconsa se ratifica como una de las grandes promotoras españolas con un objetivo de entregas en los próximos cuatro años de algo más de 5.000 viviendas. Así lo ha explicado Marco Colomer, presidente de la compañía, en un encuentro con los medios en el que se han dado a conocer las principales magnitudes de este gigante del sector, que está celebrando su 55 aniversario alcanzando el hito de las 70.000 viviendas a sus espaldas.

Con el plan previsto, que comprende la entrega de unas 1.200 viviendas este año, Pryconsa espera alcanzar una facturación de unos 350 millones de euros en 2021.

Asimismo, según apuntó Colomer, el objetivo de la empresa, que cuenta con una de las mayores bolsas de suelo, con capacidad para levantar 20.000 viviendas y con un valor de 800 millones de euros, seguirá realizando nuevas adquisiciones.

La compañía invertirá entre 150 y 200 millones de euros en la compra de suelo

"Deberíamos movernos en el entorno de los 150-200 millones de euros, que es el desembolso anual que solemos hacer anualmente, siempre que surjan buenas oportunidades", concretó el directivo, que destacó que en Pryconsa "tenemos la valentía de no comprar si el mercado se complica. Eso hicimos en su momento antes de la crisis y nos libró de la debacle".

Efectivamente, la promotora de la familia Colomer fue una de las pocas del sector que logró sobrevivir a la crisis de 2008 y que ha sabido adaptarse a las nuevas tendencias. Así, Pryconsa se ha lanzado también al mercado del alquiler, que se encuentra en auge, explorando dos vías de actuación, ya que van a construir una cartera que se quedarán como patrimonialistas y también están alcanzando acuerdos con terceros para llaves en mano.

"Llevábamos tiempo analizando los proyectos de build to rent, pero hasta que no ha habido una contracción clarísima de los yields gracias a la llegada de inversores institucionales no nos hemos lanzado", apuntó Colomer, que asegura que cuentan ya con proyectos que suman 700 unidades.

La compañía, que cuenta actualmente con 1.300 millones de fondos propios, una deuda financiera de 245 millones y una cartera de activos con un valor bruto de 2.394 millones de euros, apuesta además ahora por el negocio del alquiler con opción a compra profesionalizado y lo hace a través de la start up Rento.