EQT Exeter se alía con Moraval para invertir 500 millones en residencias de estudiantes

EQT Exeter aterriza en el mercado español de las residencias de estudiantes y lo hace de la mano del mayor promotor local de este tipo de inmuebles, el Grupo Moraval.

Ambas compañías han firmado una joint venture con la que esperan invertir unos 500 millones de euros "en los próximos dos o tres años, si bien, el periodo dependerá de las oportunidades", apunta a elEconomista, Carlos Molero, Managing Director y asesor de inversiones para EQT Exeter, que asegura que cuenta ya con un pipeline importante.

De momento, la alianza arranca con dos proyectos que están localizados en Sevilla y Málaga y albergan aproximadamente 1.150 y 350 camas, respectivamente. La construcción del inmueble en Sevilla ya ha comenzado y se espera que esté operativo para el curso académico 2022/2023, mientras que el de Málaga estará previsiblemente operativo para el curso académico de 2024/2025.

Para hacer crecer la cartera, las compañías se centrarán tanto en la compra de suelo para el desarrollo de nuevos proyectos, como en la adquisición de activos "siempre que se pueda producir una generación de valor, ya que ese es el tipo de inversión con la que trabajamos", explica Molero, que destaca que actualmente hay "mucho apetito y por tanto mucha competencia en el mercado de las residencias de estudiantes".

Carlos Molero: "Hemos detectado junto a Moraval que muchas de las ciudades universitarias cuentan con una escasez importante de residencias de alta calidad"

En España, este sector ha experimentado un rápido crecimiento gracias a las favorables tendencias demográficas como son el crecimiento del grupo poblacional de entre 18 y 24 años y el incremento de jóvenes que cursan estudios de educación superior. "Pese a esto hemos detectado junto a Moraval que muchas de las ciudades universitarias cuentan con una escasez importante de residencias de alta calidad y en este tipo de mercados es donde estamos analizando las oportunidades", explica Molero.

"Málaga constituye un buen ejemplo: se espera que aumente su oferta educativa dado que el ayuntamiento ha ofrecido recientemente terrenos públicos para el establecimiento de dos nuevas universidades", concretan ambas compañías. Así, se espera que la joint venture identifique las tendencias de mercado y la futura demanda de alojamiento de forma "eficiente y concisa", gracias a la combinación de la plataforma interna de "market intelligence" de Grupo Moraval, que analiza la necesidad de alojamientos para estudiantes en las ciudades universitarias de España, con el equipo de digitalización de EQT.

Molero asegura que su producto será "diferencial" del resto de la oferta. En este sentido, Álvaro Soto, CEO de Grupo Moraval, apunta que gracias a la visión de ambas compañías de "construir y gestionar alojamientos sostenibles e innovadores desde el punto de vista digital" podrán ofrecer "alojamiento personalizadas con un coste asequible, que es lo que busca actualmente la demanda".

Grupo Moraval cuenta actualmente con una cuota de mercado dentro del mercado de promoción de residencias de estudiantes que han sido o están siendo desarrolladas entre 2020 y 2022 de aproximadamente el 30%.

¿Cómo serán las residencias de EQT y Moraval?

Los activos de la joint venture se ofrecerán a precios de mercado, bajo la marca Nodis, de reciente creación. "Nodis nace con la vocación de encarnar los valores de dinamismo, vitalidad y seguridad en sus residencias", explican las compañías. Para ello, estarán equipadas con instalaciones de última generación, comodidades de alta calidad y servicios premium, como gimnasios, salones privados, zonas de estar y ocio, bibliotecas, salas de estudio y de trabajo, aparcamientos, Internet de alta velocidad gratuito, y terrazas ubicadas en las azoteas, entre otros.

En consonancia con otras operaciones de EQT Exeter, los activos de la joint venture se desarrollarán con sólidas credenciales de sostenibilidad y buscarán obtener certificaciones ecológicas como LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) y GRESB (Global ESG Benchmark for Real Assets).

Los edificios promoverán prácticas de vida sostenibles con paneles fotovoltaicos, estaciones de carga de vehículos eléctricos y espacios para vehículos de uso compartido. Contarán, además, con plantas autóctonas o adaptadas que no requieran un sistema de riego permanente además de otros accesorios y equipamientos de gran eficiencia y bajo consumo.

Apuesta por el Living

"Esta joint venture con Grupo Moraval constituye una entrada emblemática en España para EQT Exeter y un ejemplo de nuestro empeño en ofrecer un modelo de negocio orientado al consumidor, centrado en aprovechar la transformación demográfica que está teniendo lugar en Europa", explica Rob Rackind, asesor de inversiones para EQT Exeter.

Así, el directivo concreta que esta estrategia se materializa en la oferta de más de 8.000 camas en Europa en los próximos años a través de una serie de plataformas adicionales que han establecido.

Entre estas, se incluye una cartera de más de 1.000 millones de libras esterlinas de activos residenciales de promoción en alquiler en el área del Greater London, una cartera de más de 400 millones de euros de viviendas en alquiler para personas de movilidad reducida en Francia y una cartera de 300 millones de euros de residencias de ancianos en el norte de Italia. "Se prevé que todas ellas continúen beneficiándose de unas dinámicas favorables entre oferta y demanda y crecimiento de la población", puntualiaza Rackind.