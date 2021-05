Las ventas del textil bajan un 40,4% comparado con 2019

Las ventas del sector textil acumulan una caída del 40,4% en lo que va de año respecto a los resultados de 2019, año anterior a la crisis sanitaria derivada de la pandemia del covid-19, según los datos aportados por la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

Concretamente, las ventas en las tiendas especializadas en textil cayeron un 38,1% durante el mes de marzo respecto al mismo mes de 2019, sin que se puedan comparar con marzo de 2020, ya que las tiendas estuvieron cerradas por la pandemia.

Cierres masivos

Desde Acotex denuncian que "no nos valen moratorias en los impuestos, tasas, tributos o en las cuotas de la seguridad social, es necesario la condonación de los mismos, la necesidad de exoneración de las cuotas a la Seguridad Social como a otros sectores de ERTEs de fuerza mayor, reducción del IVA para incentivar el consumo, el sector necesita liquidez y no más endeudamiento, moratoria en el pago de los préstamos ICO, una solución para el pago de los alquileres comerciales a los que no podemos hacer frente mientras sigamos con estos niveles tan bajos de ventas. Es impensable mantener las plantillas pre-covid con las actuales ventas por lo que tenemos que actualizar las plantillas al momento actual y para ello necesitamos de ayudas".

A todo esto, se suman las recientes declaraciones del presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, quien advirtió del cierre masivo de tiendas del sector de la moda en los próximos meses antes la complicada situación económica que está atravesando la industria por el impacto del coronavirus.

"Uno de cada cuatro comercios del textil está cerrado y con el inicio de la temporada de verano, que acaba de empezar, es muy probable que muchos comerciantes, que no están viendo la luz, no puedan soportarlo más y van a cerrar en masa. Cuidado, que nos podemos ir al 40-50% de comercios cerrados y el comerciante es que da vida a las calles", avisó Zamácola durante su comparecencia en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en el Congreso de los Diputados.