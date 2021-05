elEconomista derrota a Leo Messi en el Supremo: su empresa declaró pérdidas continuas y no tributó

elEconomista.es ha derrotado por goleada a Leo Messi ante los tribunales. El Tribunal Supremo ante un recurso presentado en la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictaminado que la información publicada por este periódico el 10 de diciembre de 2016 titulada 'La empresa de Messi suma 20 millones de euros de patrimonio y evita tributar al fisco' es veraz, no contiene ningún dato falso y, además, es de interés público dado el carácter mediático del jugador.

El jugador del FCBarcelona presentó una demanda contra Ecoprensa, la editorial propietaria de elEconomista.es en un juzgado de Primera Instancia de Gavà por intromisión en el derecho al honor, y aunque en un primer momento, el tribunal le dió la razón, la Audiencia de Barcelona ha echado ahora por tierra todos sus argumentos.

Sin expresiones vejatorias

La sentencia, firmada por los magistrados Agustín Vigo, Esteve Hosta y Sergio Fernández, recuerda que "el texto no contiene expresiones injuriosas o vejatorias" e insiste en que "la libertad de información de los demandados, cuando aquí se transmite una información pública, obtenida de un registro público como es el Registro Mercantil y de los tribunales; de interés público, que viene dado por la relevancia mediática del actor; y veraz, ya que el artículo no comunica ningún hecho falso (...) debe prevalecer".

En la sentencia se recuerda, además, que "hay que tener presente que habitualmente uno de los motivos, si no el principal, por el que una persona física o familia con elevadas rentas constituyen una compañía mercantil es precisamente para pagar menos impuestos", por lo que "la información que transmite el artículo de que Limecu le sirve al actor para pagar menos impuestos no deja de ser una perogrullada".

El tribunal, que estima así el recurso de apelación presentado por Ecoprensa y obliga a Messi al pago de las costas, deja claro que "no apreciamos que el artículo periodístico, en general, ni tampoco su titular y el texto que hemos reproducido, en particular, lesionen la dignidad del jugador, menoscabando su fama, por lo que estimamos que no infringen el derecho al honor del actor".

Las cuentas

De acuerdo con la información publicada en 2016, Limecu España 2010, la sociedad de Leo Messi a través de la cual gestiona sus inversiones, tenía a 31 de diciembre de 2014, el último año del que hay cuentas publicadas, un patrimonio neto de 19,9 millones de euros. Es una cifra que no ha parado de crecer desde su constitución en 2010 y, sin embargo, desde esa fecha, año tras año, declaró pérdidas, por lo que no tuvo que pagar el impuestos de sociedades a la Agencia Tributaria.

De acuerdo con los datos recogidos por Informa con las cuentas publicadas en el Registro Mercantil, la sociedad acumuló entre 2010 y 2014 unos números rojos por importe total de 4,8 millones. La cifra más abultada se registró en el último ejercicio, con pérdidas de 2,08 millones, un 30 por ciento más que en el año anterior.

Limecu -acrónimo de Lionel Messi Cuccittino- está constituida como una sociedad holding y es propietaria de tres sociedades: Leo Messi Management, Digital Messi y Edificio Rostower