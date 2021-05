Buffett ya tiene sucesor al frente de Berkshire Hathaway: así es Greg Abel, el nuevo Oráculo de Edmonton

Jose Luis de Haro Nueva York

Warren Buffett ha señalado a Greg Abel, vicepresidente de negocios no relacionados con seguros de Berkshire Hathaway, como su posible sucesor cuando renuncie a su cargo. El Oráculo de Omaha ha confirmado que la junta del conglomerado ha dado su visto bueno. Abel desde hace unos años era el candidato favorito para suceder a Buffett.

¿Será un canadiense que extravió uno de sus incisivos la noche antes de su encuentro con un expresidente de Estados Unidos el sucesor natural de una leyenda como Warren Buffett? Finalmente parece que el sucesor natural de una leyenda como Warren Buffett será Greg Abel, conocido ya como el Oráculo de Edmonton, su ciudad natal.

"Warren siempre ha buscado gestores que sepan cómo aumentar la cuota de mercado y reducir la proporción combinada, es decir, que logren que la compañía opere de la forma más rentable pero a su vez obtengan un precio completo sin perder volumen", revela a este periódico Tom Russo, socio y miembro gerente de Gardner Russo & Gardner, con una inversión en Berkshire que asciende a casi los 2.000 millones de dólares. "Hay que ser un genio para hacerlo y en estos momentos, Abel tiene mano libre para tomar este tipo de decisiones", añade.

Quienes conocen bien al responsable de gestionar la cartera de empresas que incluyen a Duracell, Fruit of the Loom o Dairy Queen, por mencionar algunas, le definen como ferozmente inteligente, hipereficiente y humilde. Es por ello que este contable que se formó en la Universidad de Alberta y militó las filas de PricewaterhouseCoopers, suele recordar con humor una jornada en particular.

Por aquel entonces presidía MidAmerican Energy Holdings, en Des Moines, Iowa, y consciente de que el expresidente de EEUU, George H.W. Bush, estaría en dicha ciudad donde su hijo tenía planeado anunciar su candidatura a la Casa Blanca, logró que el republicano aceptase ser trasladado desde Las Vegas, Nevada, a cargo de la empresa liderada por Abel, quien buscaba debatir un asunto energético con el veterano político.

La noche antes, en su hotel, este ejecutivo cuya afición por el hockey le costó algunos problemas con su dentadura, retiró una corona temporal en uno de sus dientes frontales mientras cenaba en la soledad de su alcoba. Sin percatarse depositó su incisivo en la bandeja, que posteriormente dejó en el pasillo. Más tarde, mientras se cepillaba los dientes, se percató del vacío en su sonrisa. Cuando frenéticamente salió al rescate del azafate, no pudo hacer nada por recuperar su implante. Al día siguiente tuvo que explicar a Bush padre lo ocurrido para justificar la evidente cavidad. Desde entonces, el mandatario se refirió humorísticamente a Abel como el canadiense desdentado.