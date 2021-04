Guindos defiende los ajustes de la banca: "Hay que actuar y seguir con la reducción de costes"

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha defendido los ajustes puestos en marcha por el sector financiero español. Guindos aseguró que la posición de partida de la banca española en esta crisis sanitaria no tiene nada que ver con la que tenía en 2008 o 2011, pero hay retos por delante, lo que implica que no se pueden "dormir en los laureles". "Hay que actuar y hay que continuar con el proceso de reducción de costes", argumentaba el número dos del BCE en un debate virtual celebrado este jueves por Arcano sobre 'La Europa que nos dejan el Brexit y la pandemia. El reto del S.XXI y el lugar de España en el futuro'.

El vicepresidente del organismo europeo aseguró que la banca está en un entorno incierto afectado por competidores que antes no existían como las grandes compañías tecnológicas (bigtech) y las empresas tecnológicas dedicadas al sector financiero (fintech) y si no actúa se puede encontrar con problemas mayores de baja rentabilidad que se acaben reflejando en los niveles de solvencia, lo que "sería peligroso". No obstante, ha asegurado que este problema no existe en la actualidad, pero hay que evitarlo "a toda costa" tanto en la banca española como en la europea.

En esta línea, Guindos aseguró que las entidades españolas son solventes pero tienen retos a futuro muy importantes, ya que el nivel medio de capital es inferior al de la banca europea, y también la rentabilidad. "Existe un exceso de capacidad en Europa y España, estructuras de costes excesivas que hay que reconducir de algún modo y la consolidación es un instrumento", dijo. Así, recordó que el supervisor único ha facilitado que vía consolidación se generen badwill que permitan llevar a cabo los ajustes de costes y reducir exceso gastos del sector. "Es importante que se lleve a cabo de forma decisiva pero también gradual, porque si no la baja rentabilidad se traslada a una erosión de capital que puede acabar generando dudas sobre la solvencia", dijo.

El sector financiero español ha puesto en marcha varios planes de ajustes y EREs desde finales del año pasado que se saldarán con la salida de 19.400 empleados y el cierre de 3.800 sucursales. Estos recortes han sido muy criticados desde el Gobierno nacional. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reclamó la semana pasada conciencia al sector ante los ERE, mientras que su homóloga en la cartera de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, los tachó de incomprensibles. La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, fue más allá y aseguró que buscaría fórmulas con el Banco de España para limitar los bonus a los banqueros para adecuarlos a la actual situación económica y los recortes anunciados.