Alberto Álvarez: "MediaMarkt creará mil empleos en España y facturará un tercio 'online' en 2025"

El pasado 24 de abril, MediaMarkt concluyó el proceso de integración de las 17 tiendas adquiridas en España a Worten con la apertura de la última en Sant Boi de Llobregat (Barcelona). En una entrevista con elEconomista, Alberto Álvarez, director general de la filial ibérica, explica que "la integración ha sido fantástica, incorporando a toda la plantilla de las tiendas que se han adquirido, y haciéndolo además en un tiempo récord". Y es que nunca antes el el gigante de la electrónica de consumo había sido capaz de abrir tal número de locales en apenas mes y medio.

Con 106 tiendas ya en nuestro país, MediaMarkt va a dar ahora un nuevo impulso a su negocio con el objetivo de alcanzar una facturación de 3.000 millones de euros en 2025, lo que supondría un crecimiento del 60% respecto al año anterior. Eso permitiría la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo, que se sumarán a los 7.000 existentes ya en la actualidad.

El proyecto se basa sobre varios ejes: una diversificación de formatos, con la apertura de entre 40 y 50 tiendas de menor tamaño para acercarse al centro de las ciudades; un plan de digitalización para impulsar la venta online con el objetivo de que llegue a facturar 1.000 millones en cuatro años, un tercio del total; la ampliación de la oferta para la prestación de nuevos servicios al consumidor, como el asesoramiento tecnológico a domicilio; y el traslado a Barcelona de gran parte de la operativa y gestión global para todos los mercados de habla no alemana.

Apuesta por la proximidad

Respecto a los nuevos formatos comerciales, Álvarez destaca que "la inauguración de la tienda número 100, que hemos abierto en Sevilla, de unos 400 metros cuadrados, nos va a servir como prueba, no solo para España, sino para el grupo en general". "Queremos trabajar la proximidad y la conveniencia con este tipo de tiendas, de entre 300 y 700 metros cuadrados", dice.

El objetivo del grupo es llegar al final del plan estratégico en 2025 con un total de 150 tiendas abiertas en España. Dentro de esta cifra, se encuentran los formatos tradicionales, las nuevas tiendas de pequeño tamaño y las nuevas Lighthouse, espacios comerciales de grandes dimensiones, de hasta 10.000 metros cuadrados, que se abrirán en Madrid y Barcelona y que, según define el máximo responsable de la compañía, "serán una especie de marketplace físico, donde el cliente tendrá acceso a productos que normalmente no puede encontrar en una tienda normal". Todo ello además de las denominadas Shop in shop, o lo que es lo mismo, tiendas dentro de una tienda como las que la cadena alemana tiene ya en el interior de los supermercados Tesco en Hungría. "Aquí todavía lo estamos analizando y no hemos iniciado conversaciones con nadie, pero la idea es la misma, abrir espacios de MediaMarkt dentro de otros grandes establecimientos", afirma.

"El objetivo es conseguir facturar 3.000 millones para 2025, creciendo un 60% respecto al año anterior"

Y en la misma línea también de diversificación, la compañía quiere dar un nuevo impulso al denominado Club MediaMarkt, que actualmente está ligado a una tarjeta financiera. "Lo que queremos en un futuro es desligarlo y tener un club con dos tipos de entrada; un acceso gratuito con servicios básicos; y otro de pago, en el que tras el abono de una cuota anual se tendrá acceso a servicios y soluciones que estamos estudiando, desde cursos de formación a domicilio, transporte e instalación gratuitos...". Una de las categorías que se está estudiando con detalle es la de bienestar y salud. "Estamos viendo qué tipo de opciones hay en este ámbito, en el que podemos llegar a ofrecer incluso seguros de salud. El nuevo club será lanzado en febrero de 2022, por lo que todavía tenemos tiempo para seguir investigando", asegura el director general.

Así, si todo sale como está previsto y pese a haber reducido un 6% sus ventas en el último ejercicio -"para nosotros no es significativo después de tener durante tres meses 88 tiendas cerradas"-, MediaMarkt dará un vuelco completo a su negocio. "Lo bueno es que a partir de junio de 2020, con la reapertura de las tiendas, cada mes hemos ganado cuota de mercado y los crecimientos son fantásticos. En la campaña de Navidad crecimos a doble dígito, concretamente al 20%".

"La logística es clave para el desarrollo de la venta 'online', supone un 20% de la facturación"

Ante esta nueva perspectiva de crecimiento, la empresa se está preparando también para la ampliación de su almacén y el refuerzo de la logística. Según Álvarez, "en un año y medio aproximadamente es muy probable que el almacén de Pinto (Madrid) se quede pequeño y hemos empezado a buscar ubicaciones para contar con una mayor superficie".

La logística, de hecho, es clave para el desarrollo de la venta online, cuyas ventas suponen ya más de un 20% de la facturación, después de haberse duplicado en el último año debido, fundamentalmente, a las restricciones horarias y cierres de las tiendas físicas.

La oferta se está ampliando ahora además con la creación de una nueva sociedad con la que ofrecerán servicios técnicos a domicilio. "Pretendemos formar a los clientes en su propia casa y ayudarles en la conexión de sus dispositivos, por lo que hemos creado una firma con 50 personas, que se mueven por todo el territorio español, con vehículos eléctricos", reconoce Álvarez.

"Abriremos espacios comerciales de hasta 10.000 m2 en ciudades como Madrid y Barcelona"

En el crecimiento de MediaMarkt resulta especialmente relevante la apuesta por Barcelona. "Tenemos una sociedad llamada GBS desde la que se han contratado más de 200 personas, con el objetivo de llegar hasta 600, y desde donde vamos a dar soporte de contabilidad, administración y gestión de nóminas a todos los países del grupo de habla no germana", explica el director general.

Y no solo eso porque "hace muy poco nos han autorizado también para la constitución de un Tech Hub, donde daremos igualmente soporte informático a otros mercados, lo que supondrá la contratación de muchos trabajadores con perfiles digitales". MediaMarkt mira así al futuro con optimismo.