Platinum, Stonepeak y Elliott pujan por Urbaser por unos 2.400 millones

La subasta para hacerse con Urbaser, el gigante español de los residuos, encara su fase final. Los fondos Platinum Equity, Stonepeak y Elliott presentaron ayer sus ofertas definitivas por el antiguo negocio de medio ambiente de ACS, según han confirmado diferentes fuentes financieras a elEconomista. Dichos documentos valorarían Urbaser en 2.400 millones de euros, incluida la deuda. La previsión, según las mismas fuentes, es que la transacción se complete a mediados del próximo mes de mayo.

Con una facturación de más de 2.137 millones de euros a cierre de 2019, Urbaser es una de las grandes empresas de residuos a nivel mundial, prestando servicios a más de 50 millones de personas en 30 países. En concreto, trabaja en grandes ciudades de la talla de Madrid, Barcelona, Londres, París, Buenos Aires o Santiago de Chile, entre otras. Si la venta se cierra en los múltiplos previstos, China Tianying obtendrá unas importantes plusvalías con esta desinversión. El grupo asiático se hizo con la española a finales de 2016, cuando desembolsó 1.319 millones de euros a ACS, que ahora concentra su negocio de Servicios bajo la filial Clece.

Hasta la fecha, el mejor posicionado para quedarse con el gigante de los residuos español sería Platinum –conocido en España por ser el dueño de Iberconsa, la segunda pesquera nacional–, aunque todo puede cambiar en función de las ofertas presentadas. Las mismas fuentes también destacan el gran interés que tiene el fondo de infraestructuras Stonepeak en hacerse con este activo. La operación está siendo asesorada por Société Générale, Crédit Agricole y Deutsche Bank.

Otros interesados en la compañía española fueron el fondo británico Cinven y el estadounidense Apollo, que se cayeron de la subasta pese a pasar la primera criba, como desveló este diario hace unas semanas. En un primer momento, también sonaron en el mercado otros nombres como Apax y Blackstone.

Apetito inversor

Para los fondos, esta transacción resulta interesante por dos motivos fundamentales. El primero es el relativo a la gran presencia internacional del grupo, que le hace líder en su sector. El segundo está relacionado con el sector en el que la compañía desarrolla su actividad: el tratamiento de residuos, en un momento en el que el apetito inversor por la economía circular y la transición energética está en máximos históricos.

De hecho, la puesta en marcha de este proceso se produjo deforma casi simultánea al relanzamiento de la venta de Ferrovial Servicios, en la que la constructora ha priorizado la venta de su negocio de medioambiente en España y Portugal, aglutinado en su filial Cespa. Sin embargo, la principal diferencia entre ambos procesos es que los fondos han optado por participar en el de Urbaser al depender menos de concesiones, como ocurre con Cespa. Este tipo de contratos exige un conocimiento mayor del funcionamiento del negocio en los diferentes países y ofrece unos retornos más sujetos a ellos, lo que ha provocado que en la nueva transacción de Ferrovial hayan presentado oferta solo competidores industriales: los alemanes Schwarz y Remondis, así como el francés Paprec.

El fuerte apetito de los inversores por este sector no pasó desapercibido a China Tianying –que articuló la adquisición de Urbaser hace poco más de cuatro años y medio a través de su vehículo Firion Investments– que aprovechó para monetizar su inversión poniendo a la venta una participación minoritaria. En concreto, según reveló Bloomberg, el grupo asiático lanzó un proceso el pasado verano a través del cual buscaba un socio para desprenderse de una participación de entre el 20% y el 30% para reducir su elevado endeudamiento en esta compañía. Sin embargo, no consiguió despertar el interés deseado, ya que muchos inversores no tenían claro entrar en minoría junto a un socio chino, según las mismas fuentes, por la dificultad de tomar decisiones en la gestión. Por ello, a finales del pasado año decidieron desprenderse del 100% de la compañía.