Apple debe ser la próxima compañía en comprar bitcoins: abriría un negocio de 40.000 millones de dólares

Tesla ha roto un tabú para la industria financiera al invertir en bitcoin. La reacción no se ha hecho esperar, y no por la subida de la moneda digital, sino por la respuesta del mercado. Ya hay apuestas abiertas sobre qué empresa va a ser la siguiente. Los analistas de RBC tienen su compañía favorita y no es otra que Apple.

Mitch Steves recomienda a la compañía fundada por Steve Jobs seguir los pasos de Tesla y renunciar al negocio de vehículos eléctricos. Pero el experto de RBC todavía va más allá y dice que podría desarrollar su propia criptodivisa como tiene planteado Facebook.

"El fabricante de iPhone podría crear un nuevo y considerable mercado con gran crecimiento si desarrollara su Apple Wallet en un intercambio de cifrado", subraya el analista.

"El proyecto plantearía muchísimas oportunidades, con un potencial de 40.000 millones de dólares anuales". El experto recuerda que el negocio de intercambio de divisas digitales es "un negocio real" y pone de ejemplo a empresas como Square y PayPal, que aceptan transacciones en bitcoin o la propia salida a bolsa de la plataforma Coinbase. Steves cree que Apple ganaría inmediatamente participación de mercado si ingresara en la industria y, además, ofrece un ecosistema seguro en comparación con posibles competidores.

PayPal ha subido casi un 40% desde que anunció que permitiría a los clientes comprar, mantener y vender criptomonedas directamente desde sus cuentas de la plataforma de pago. La clave para impulsar y aumentar los usuarios del Apple Wallet sería agregar bitcoin u otra moneda digital a su balance, indica RBC.