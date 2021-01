La compra de Air Europa, una operación que puede salirle casi regalada a iberia

Iberia ha llegado a un acuerdo con Globalia para comprar Air Europa por 500 millones de euros, la mitad de lo pactado en noviembre de 2019. Aunque la cifra podría despertar dudas en el contexto actual, marcado por la desaparición del tráfico aéreo y las crecientes restricciones, la clave de este pacto se encuentra en que Iberia no tendrá que soltar un euro hasta finales de 2027, cuando se prevé que el sector no solo haya recuperado los niveles de 2019 (pre-Covid), si no que ya haya encaminado la senda del crecimiento y que Iberia haya pagado la deuda con el Gobierno de 475 millones de euros que trae Air Europa debajo del brazo en forma de rescate a devolver en cinco años.

"No ha sido una negociación sencilla y estamos orgullosos de haber bajado el monto a la mitad y que las condiciones de pago nos permitan hacer frente a esto sin drenar nada de liquidez hasta 2027. El horizonte es empezar a trabajar de manera conjunta y capturar estas sinergias y desarrollar las compañías para generar los flujos para hacer frente a los pagos también", ha asegurado Javier Sánchez-Prieto en una entrevista con este diario.

Así, se espera que la compañía de Globalia apenas consuma capital en la recta final de 2021, que es cuando entrará a formar parte del holding, y que a partir de 2022 tenga una contribución positiva, por lo que pagará su propia deuda sin tirar de recursos de Iberia o IAG. Además, si la recuperación se acelera a partir de verano o el año que viene por la vacuna, como vaticinan algunos expertos, Air Europa podría llegar a generar sus propios recursos para pagar la deuda con la Sepi y el ICO (600 millones) y aportar al pago de 500 millones en efectivo que la compañía que preside Javier Sánchez Prieto tendrá que hacer en septiembre de 2027.

Asimismo, si tenemos en cuenta la inflación que se pueda registrar en los próximos seis años, los 500 millones de euros de hoy serán menos, por lo que supondrá un recorte añadido. Con este planteamiento sobre la mesa, este diario ha preguntado a Sánchez-Prieto qué opina de las voces que señalan que le han regalado Air Europa: "Tanto como regalar Air Europa, si no tuviéramos que pagar los 500 millones... A ver, yo creo que la operación tiene un precio justo porque es una operación que puede ser muy positiva para el hub de Madrid y permitirá el desarrollo de ambas compañías. Es cierto que ha habido un ajuste muy importante en el precio y que al mismo tiempo puede haber una recuperación muy rápida que nos beneficiará más".

Esta es la visión optimista, ya que otras fuentes señalan que en realidad el precio no cambia mucho porque los 500 millones de euros que se descuentan del capital se incorporan a la operación en forma de deuda financiera neta en un momento en el que se sigue quemando caja, por lo que esta puede subir. Así, en realidad el grupo tendría que afrontar los 1.000 millones, aunque lo cierto es que parte, o casi todo, lo pagará la propia Air Europa con los recursos que genere, si todo va bien.

Si la pandemia tarda más en remitir y la recuperación se retrasa a 2029, como ya apuntan los escenarios más negativos, la situación será muy distinta e Iberia tendrá que asumir los costes de mantener con vida la todavía aerolínea de Globalia, cuya compra definitiva depende de Bruselas y la renegociación con la Sepi, lo que retrasará a septiembre de 2021 la integración de la firma en el holding, dejándola así fuera del perímetro en este primer semestre que se antoja complicado.

De todas formas, siendo cara, barata o gratis, lo que se ha dejado claro es que dentro de Iberia ha primado la estrategia a largo plazo, que es como se debe operar hoy en día, ya que la operación dará el control total del gran hub del aeropuerto de Madrid-Barajas, y en Latinoamérica reforzará su liderazgo en las conexiones con Europa. Iberia han mantenido en todo momento su convicción de que la operación es beneficiosa estratégicamente.