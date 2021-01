Telegram aprovecha el boicot a WhatsApp: crece 25 millones de usuarios en 72 horas

La preocupación sobre el uso de la información personal que las grandes compañías tienen sobre nosotros empieza a calar en todo el mundo. No solo los gobiernos avanzan en la investigación y restricción del uso que hacen estas compañías sobre los datos privados de sus clientes, sino que ya son los propios usuarios quienes dan la espalda a quienes abusan de su información.

Así, la red de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Facebook desde 2014, lleva unos días en el ojo del huracán informativo después de que advirtiese a sus usuarios de un cambio en la política de privacidad que entrará en vigor el 8 de febrero, por la cual puede compartir datos de usuario con Facebook y su "familia de compañías" desde dicho mes. Esta política no podrá aplicarse en la Unión Europea, al no estar permitido por el Reglamento General de Protección de Datos.

Sin embargo, la medida sí se aplicará en el resto del mundo, lo que ha puesto en alerta a los usuarios de la plataforma, que han empezado a buscar alternativas. Telegram, uno de sus principales competidores, ha anunciado que ya ha sobrepasado los 500 millones de usuarios, pero ha registrado 25 millones de nuevas altas en las últimas 72 horas.

Aunque sus 500 millones distan mucho de los más de 2.000 millones de personas que usan WhatsApp frecuentemente, el crecimiento en los últimos tres días es excepcional dado que, como apunta uno de sus fundadores, el ruso Pavel Durov, durante 2020 promediaron un incremento de 1,5 millones de usuarios al día, por lo que las cifras de las últimas jornadas quintuplicarían lo habitual.

Durov tiene clara la razón detrás de este repentino incremento: "La gente ya no quiere cambiar su privacidad por servicios gratuitos. Ya no quieren ser rehenes de los monopolios tecnológicos que parecen creer que pueden salirse con la suya mientras sus aplicaciones tengan una masa crítica de usuarios".

Pero Telegram no ha sido la única beneficiada de este boicot de parte de los usuarios contra Facebook. Tras el anuncio de los cambios en la privacidad, el empresario Elon Musk, que se ha convertido en los últimos días en el hombre más rico del mundo, recomendó la semana pasada en su cuenta de Twitter la aplicación de mensajería Signal, mucho más desconocida para el gran público. A él se sumó el activista y extrabajador de la CIA Edward Snowden. De esta forma, se estima que Signal multiplicó más de un 4.000% el número de descargas en los mercados de Google y Apple. La aplicación llegó a colapsarse como consecuencia de la oleada de nuevos usuarios, y una compañía homónima pero no relacionada se disparó en bolsa.

Frente a esta migración masiva - que no implica que el usuario vaya a abandonar WhatsApp, pero sí pone de manifiesto las suspicacias hacia sus nuevas condiciones de uso -, la compañía se ha defendido asegurando que se continuarán protegiendo la privacidad de los mensajes y su encriptación punto a punto. Añaden que no compartirán los contactos con Facebook y que ninguna de las dos puede ver la localización compartida.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP