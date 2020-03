Mutua gana un 8,3% más y no descarta nuevas compras

Mutua Madrileña ganó el año pasado 289,1 millones de euros, lo supone un aumento del beneficio del 8,3% con respecto a 2018. El presidente de la aseguradora, Ignacio Garralda, ha calificado estos resultados como "satisfactorios" y se ha mostrado optimista sobre la evolución para el presente ejercicio. Así, ha considerado que en 2020 espera un incremento de las primas y de las ganancias similar.

La compañía mejoró en 2019 los ingresos por pólizas en un 3,5% gracias al tirón comercial. El número de seguros se elevó en un 3,7%, hasta los 8,7 millones. En el segmento de automóviles triplicó el ascenso de la facturación que presentó el sector al subir un 5,3%.

Una parte relevante del beneficio lo aportó SegurCaixa Adeslas, ya que contribuyó con 165 millones. Pero las cuentas de la firma empiezan a recoger los frutos de la estrategia de diversificación. La alianza con el el chileno BCI supuso casi 18 millones, un 8,2% más, mientras que las gestoras de banca privada, como EDM o Alantra, cerca de 2 millones.

El objetivo de Mutua es seguir apostando por la gestión de activos, para lo que no descarta nuevas adquisiciones, para que esta actividad gane tamaño y genere economías de escala con el fin de que los beneficios se aceleren. A diciembre el volumen de patrimonios de clientes de su filial Mutuactivos ascendió un 28,1%, hasta los 4.365 millones de euros, tras ser en 2019 la tercera compañía del sector con mayores captaciones netas en fondos.

El desarrollo de este negocio era uno de los pilares estratégicos del plan 2018-2020 y estará presente en el nuevo proyecto a tres años. Garralda ha adelantado que en abril Mutua se pondrá a trabajar en el diseño del plan 2021-2023, que pondrá un foco especial en los servicios de movilidad una vez que ha realizado los primeros pinitos con las adquisiciones de Movo o Centauro.

Mutua considera el auge de los modelos colaborativos de coches, motos, patinetes y bicicletas es un gran desafío para las aseguradoras especializadas en el segmento de autos, por lo que la compañía intentará adentrase de lleno en este sector.

Internacionalización

El nuevo plan también contemplará la exploración de oportunidades de adquisición en el extranjero después de que haya desembarcado en Chile y Colombia. Los mercados donde pretende instalarse son México y Perú, pero todavía no ha encontrado los socios adecuados. No descarta tampoco entrar en Portugal, aunque ha reconocido que no seria de la mano de CaixaBank, su socio en España que opera a través de BPI en el país vecino. Garralda ha asegurado que la entidad tiene un acuerdo con Allianz en el mercado luso y está contento con los resultados del mismo.