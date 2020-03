El Gobierno planea permitir que los trabajadores de un ERTE por coronavirus no consuman paro

El ministerio de Trabajo estudia que, en el caso de suspensiones temporales de empleo (ERTE) por el impacto del coronavirus en las empresas, el tiempo de paro consumido por esos trabajadores no se tenga en cuenta.

Durante la rueda de prensa para analizar los datos de empleo de febrero, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado que aún es prematuro valorar el impacto en el empleo que pueda tener el coronavirus y ha apuntado que se trabaja en medidas laborales en varias vías. Por un lado, la Dirección General de Trabajo está elaborando un protocolo sobre medidas laborales que las empresas pueden llevar a cabo si se ven afectadas por el coronavirus, ya sea por impacto en la salud de sus trabajadores o por falta de suministros.

Pérez Rey ha subrayado que se trata de "mecanismos de prevención de riesgos (...), de medidas preventivas" ya que, de momento, no se aprecian efectos y no hay que contribuir a "la alarma". No obstante, este protocolo plantea una serie de supuestos, como el de falta de personal en baja por contagio o de suministros para la cadena de producción que puede llevar a una empresa a declarar una suspensión temporal de la actividad (ERTE).

Esta opción ya está recogida en el ordenamiento jurídico español, ha explicado Pérez Rey, por lo que "no necesitaría especiales ajustes legislativos", y los trabajadores afectados quedarían en suspensión del contrato y comenzarían a percibir su prestación por desempleo.

Preguntado por si ese protocolo contempla medidas adicionales de protección, Pérez Rey ha apuntado que el ordenamiento jurídico está preparado para ello, pero que no se descarta establecer mecanismos de protección por desempleo que puedan paliar esta circunstancia. Se trataría de que el tiempo de paro consumido durante la suspensión temporal del contrato en estos casos no compute y sea repuesto a estos trabajadores. Junto a esto, ha explicado, el Instituto Nacional de Seguridad en el Trabajo ha elaborado una guía sobre equipos de protección y la Inspección está elaborando un criterio operativo para saber como actuar.

El secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, ha asegurado que es absolutamente prematuro hablar de impacto, y ha insistido que desde la Seguridad Social preparan un "banco de indicadores" para seguir un posible efecto. La semana pasada, la Seguridad Social emitió un criterio para que a los trabajadores que estén en aislamiento preventivo hasta ver si tienen el coronavirus se les considere en ese tiempo de baja por enfermedad común.

El Ministerio de Sanidad ha cifrado en, al menos, 120 los casos de coronavirus en España y descarta un cambio de escenario en zonas "muy concretas" de la Comunidad de Madrid y País Vasco.