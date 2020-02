China y EEUU presentarán en abril los primeros resultados de la vacuna

Estados Unidos se suma a China y planea comenzar los ensayos clínicos para contemplar la efectividad del Remdesivir, un medicamento originalmente desarrollado por Gilead Sciences para tratar el ébola durante la epidemia desatada entre 2013 y 2016, en el brote del Covid-19, que afecta a 80.200 personas en todo el mundo y ha provocado al menos 2.704 muertes.

Este ensayo, dirigido por el Centro Médico de la Universidad de Nebraska y el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, se llevará a cabo en hasta 50 localidades en todo el mundo y probará el medicamento contra una muestra, según el protocolo acordado.

Tras haber observado éxito en las pruebas con animales en el tratamiento de enfermedades respiratorias infecciosas como el Sars y el Mers, que son inducidas por un coronavirus estructuralmente similar al Covid-19, Gilead comenzó a plantear con investigadores y médicos, tanto en EEUU como en China, a finales del mes pasado sobre la posibilidad de ofrece Remdesivir a los pacientes infectados.

Bruce Aylward, médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijo el lunes después de su visita por China que este medicamento es el único que parece ofrecer resultados prometedores contra el Covid-19. En colaboración con las autoridades sanitarias chinas, Gilead comenzó a realizar pruebas del medicamento en algunos pacientes en Wuhan, el epicentro de la epidemia.

La compañía está actualmente trabajando en dos ensayos, uno para pacientes con síntomas graves y el otro con síntomas moderados. Los resultados de la prueba se darán a conocer el próximo mes de abril. Pese a que el retroviral Remdesivir ha demostrado ser prometedor contra otros coronavirus que causan Sars y Mers, no se ha probado hasta recientemente en humanos con coronavirus.

Previamente se usó en personas con Ébola, enfermedad causada por un tipo diferente de virus, donde el fármaco no tuvo éxito en curar la enfermedad. El medicamento de Gilead se usó para tratar al primer paciente estadounidense contagiado por el Covid-19, según un estudio de caso publicado el mes pasado en el 'New England Journal of Medicine'. El paciente pareció mejorar al día siguiente, pero los investigadores señalan que la experiencia de una persona no es suficiente para determinar si el medicamento funciona.

Un paciente tratado y curado en EEUU

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado que la compañía Gilead es la que está mejor posicionada para presentar un tratamiento contra el coronavirus, ya que, como se ha mencionado, la compañía estadounidense comenzó a realizar ensayos clínicos con su fármaco Remdesivir en China y en pocas semanas se conocerían los resultados de su seguridad y eficacia frente a este patógeno. Las similitudes entre este coronavirus y sus predecesores (Sars y Mers), ante los que ya se demostró eficacia con este medicamento, hacen que las mismas fuentes se encuentren esperanzadas con el futuro resultado.

Además, uno de los pacientes infectados recientemente en Estados Unidos fue tratado con este medicamento y actualmente está curado.