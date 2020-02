Andrea Enria: "La gobernanza de los bancos se ha deteriorado desde la crisis"

Usted denuncia deficiencias en el gobierno de los bancos. ¿Cómo de grave es la situación?

Desde la crisis financiera, los bancos han avanzado en el fortalecimiento de su base de capital y en la mejora de la calidad de los activos de sus balances. Pero el gobierno es el única área donde, por el contrario, ha habido un deterioro. Esto puede deberse a la debilidad de los controles internos, la falta de supervisión de la junta directiva o los fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales o la incapacidad de obtener buenos datos bancarios debido a sistemas informáticos anticuados. Me sorprende el número de inspecciones que encontraron esta dificultad en los bancos. Hemos visto casos de bancos que no han tomado medidas correctivas eficaces.

También señala ciertos métodos de remuneración considerados demasiado agresivos...

El modelo de compensación para la cúpula se considera uno de los problemas relacionados con la crisis de 2008, ya que los alentó a volver a los beneficios a corto plazo sin prestar suficiente atención a los riesgos a largo plazo. Sigue existiendo esta obsesión de los bancos por retener a los talentos, los hacedores de dinero, lo que puede conducir, incluso hoy en día, a políticas de remuneración que no son tan sensibles al riesgo como deberían.

¿Qué les hace falta a los bancos para cambiar las cosas?

El problema puede ser la composición de la junta directiva, la gama de aptitudes, su diversidad o la presencia de opiniones independientes. En algunas instituciones, es un verdadero reto para la junta el tener que pensar en contra de un ejecutivo muy dominante. A pesar de los casos de infracciones comprobados o de blanqueo, todavía no vemos que los mercados presionen a los bancos para que mejoren su gestión, a menos que perciban el riesgo de una gran multa. Los accionistas no ejercen suficiente poder en esta área.

¿Qué le va a pedir a la banca que haga al respecto?

Le pedimos que tomen medidas muy concretas para reforzar sus funciones de control interno, que a menudo carecen de personal, o para renovar su infraestructura informática. Cuando se producen fallos importantes podemos examinar si los miembros de la junta responsables de estas cuestiones han actuado lo mejor posible. Si no, entonces empiezas a preguntarte si son las personas adecuadas para hacer el trabajo. También podríamos exigir que fortalezcan aún más su base de capital. Esa no es la receta para cambiar el comportamiento, pero si las medidas no son suficientes, no lo descarto.

Los tipos están bajos, podemos seguir quejándonos del mundo o aceptarlo. Los bancos que lo han entendido están mejorando su eficiencia

Usted reprocha a los bancos su falta de rentabilidad y éstas dicen que es por los bajos tipos. ¿Qué opina?

La historia de que hay una contradicción entre la política monetaria y la supervisión es engañosa. En realidad, la política monetaria ha abierto una ventana de oportunidad para que el sector bancario repare los balances. ¿Habrían podido los bancos vender ese volumen de préstamos incobrables si los tipos de interés hubieran sido más altos? ¿La postura de la política monetaria no alentó la expansión de los volúmenes de préstamos, lo que apoyó la renovada rentabilidad de los bancos? Hay una gran coherencia entre la política monetaria y la supervisión. Las dos van juntas.

Los bancos se quejan de ello, sin embargo...

Sé que los bancos están operando en condiciones de mercado muy difíciles: las tasas son bajas y los márgenes son estrechos. Hay mucha competencia y la regulación es más exigente. Pero podemos seguir quejándonos del mundo o aceptarlo. Los bancos que han entendido esto están mejorando su eficiencia y enfocando su generación de ingresos en sus fortalezas.

¿Las fusiones son la solución?

La industria siderúrgica o automotriz se consolidó durante la crisis. No ha sido el caso de los bancos en Europa. La explicación radica en que durante la crisis los bancos recibieron el apoyo de sus gobiernos nacionales y llevaron a cabo una consolidación interna y no externa, dado lugar a un sector más débil. La consolidación es la receta para remediar estos problemas.

La Unión Bancaria está bloqueada porque todos intentan entrar en la sala de negociaciones con líneas rojas

¿Qué puede hacer para fomentar el movimiento?

Nuestro papel es examinar los planes de negocio y comprobar si el banco fusionado seguiría cumpliendo con los requisitos reglamentarios. Los obstáculos a las fusiones transfronterizas son más bien objeto de debate en torno a la Unión Bancaria.

El contexto político no parece propicio para el avance de proyectos europeos como la Unión Bancaria...

Cuando los debates europeos están bloqueados es porque todos intentan entrar en la sala de negociaciones con líneas rojas. Y a veces todas las líneas rojas se cruzan. La única salida sería lograr algún tipo de desarme equilibrado. La forma en que solemos proceder en la UE es acordar una hoja de ruta, con pasos graduales que pueden ser verificados y que conducen al resultado final. Sigo siendo optimista, las posiciones cambiarán porque es esencial completar la Unión Bancaria. Las líneas rojas suelen ser el resultado de un enfoque miope.