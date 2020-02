El grupo Willis Tower, responsable del seguro del Mobile World Congress

GSMA, la empresa organizadora del Mobile World Congress (MWC), mantiene el seguro del evento con el grupo Willis Towers Watson (WTW), aunque la filial española, con presencia en 16 ciudades de nuestro país, no participa en el contrato. La cancelación del congreso de Barcelona sin la existencia real de una alerta sanitaria por el coronavirus pone ahora el foco sobre quién se hará cargo de indemnizar a los afectados por la suspensión del evento. Jordi Damià, consejero delegado de Setesca y profesor de EADA Business School, señala que al ser la entidad organizadora del Mobile la que ha tomado la decisión de cancelación sin una alerta sanitaria, será esta la que tendrá que asumir el coste de dicha cancelación.

Según distintas fuentes, el contrato del MWC con el grupo asegurador rondaría una cobertura superior a los 100 millones de euros. Sin embargo, para activar la póliza, la firma aseguradora debe estudiar si los motivos de la cancelación están justificados. Precisamente, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la consejera de Salud catalana, Alba Vergés, defendieron ayer en las horas previas a conocerse la cancelación del Mobile que España se encuentra en una zona de bajo riesgo de coronavirus y que los casos analizados hasta el momento han dado negativo. De este modo, ambos pidieron tranquilidad y calma de cara al congreso, aunque sin éxito, puesto que horas después se conoció que se suspendía ante el elevado número de compañías que cancelaron su asistencia.

Jordi Damià, consejero delegado de Setesca y profesor de EADA Business School, señala que al ser la entidad organizadora del Mobile la que ha tomado la decisión de cancelación y no haber una alerta sanitaria, serán ellos los que tengan que asumir el coste de dicha cancelación. Es decir, que tendrán que dar respuesta a los costes generados a las 2.800 empresas dadas de alta.

Pérdidas de más de 500 millones

En este sentido, si bien se estimaban unos beneficios de 492 millones de euros, las pérdidas pueden ser mayores. Y es que, según destaca Damià, hay que tener en cuenta que no sólo se contemplan los ingresos que se iban a producir por parte de la hostelería o transporte, sino que hay una serie de proveedores auxiliares que estaban directamente relacionados con la feria, como son los montadores de stands, cáterings, etc. Por esto, el coste será muy fácilmente mayor y esto sin tener en cuenta el coste de oportunidad.

Por otro lado, Damià destaca que también está el tema de los seguros menores (de viajes, hotel, billetes ). Todo esto, que las empresas están anulando, depende de las condiciones que se tengan pero probablemente, no se va a reembolsar todo y quienes acabarán pagando serán todas esas empresas que no pueden venir. Sin embargo, estas empresas pueden reservarse el derecho de reclamar a GSMA, organizadora del Mobile, estas pérdidas, ya que la cancelación es por culpa suya.

¿Qué seguros se activan?

El responsable de aseguradoras de Rastreator, Víctor López, destaca que, a nivel particular y en relación a la cobertura por parte de las aseguradoras ante la cancelación del Mobile World Congress, señala que las personas que hayan contratado un seguro de viaje previo de cara al congreso no estarán cubiertas ante la cancelación dado que se debe a una causa externa al asegurado. "Para que el seguro cubra el viaje el motivo de cancelación tiene que ser propio. Es decir, motivo médico, cambio de trabajo, accidente doméstico o enfermedad de un familiar entre otros pero al ser una causa ajena, como ha sido el caso del Mobile World Congress, no entraría dentro de la cobertura", explica. No obstante, López añade que existe un tipo de seguro de "libre desestimiento" que consiste en poder anular el viaje sin una causa justificada, pero es cierto que este tipo de seguros suelen tener costes elevados y no son muy comunes a nivel particular.

Por otro lado señala que las compañías que hayan contratado previamente un seguro business (negocios) para todos los trabajadores que fueran a acudir al Mobile podrán ser cubiertos por las aseguradoras si la compañía ha elegido de forma específica la causa de "cancelación de eventos" que es una causa de cobertura frecuente ante este modelo de seguro para empresas. "Por norma general, todos los eventos tienen un seguro de cancelación para las empresas por si este se cancela ya sea por motivos climatológicos, cambios de fechas u otras causas como ha sido este caso, la empresa quede cubierta pero solo si se ha elegido esta causa previamente", matiza.