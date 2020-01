RTVE suspende informativos locales por problemas técnicos y de personal

La estructura territorial de RTVE empieza a sufrir apagones de programas por problemas técnicos y de falta de personal. Una situación que refleja el caos organizativo que vive la Corporación, el "abandono de los centros territoriales", tal y como denuncian los sindicatos, y la falta de recursos que le impide, entre otras cosas, tener nevera para sustituir series o espacios que no tienen audiencia.

A mediados de enero la cadena pública decidió suspender la producción del centro de Tenerife y no salió ni el informativo de la tarde, ni Teleplaneta, de emisión nacional, ni los dúplex para Cerca de ti porque no había maquilladora. El lunes pasado la situación se repitió con Teleplaneta, que también se suspendió por falta de maquilladora, mientras que los presentadores de los informativos se fueron a un taller de maquillaje externo.

El centro de Tenerife se quedó sin maquilladora porque se jubiló y RTVE no la sustituyó. Al final la dirección ha decidido externalizar el servicio, como en el resto de los centros de territoriales (Galicia, Castilla La Mancha, Las Palmas) y ha lanzado un concurso por la vía de urgencia por 36.940 euros para contratar maquilladora durante un año. Se abren los sobre el jueves 30 de enero. Hasta la fecha han mandado a un empleado de Madrid en comisión de servicio.

Pero los informativos de Tenerife no son los únicos que se han ido a negro en las últimas semanas. El martes pasado volvió a fallar el sistema de envío de la señal en los centros territoriales lo que dejó sin el informativo o desconexión territorial a Zaragoza, Valencia, Baleares, Galicia, Castilla La Mancha, Castilla León y algunas provincias de Andalucía. El sistema se empezó a caer de forma generalizada en septiembre y en octubre se dieron más fallos que, según denuncian los sindicatos, todavía no se han solucionado.

"La estructura territorial está empezando a no interesar tanto y queda más abandonada por la dirección"

"El hecho de que no se hayan tomado drásticas medidas que solventasen estos problemas de una vez por todas nos puede hacer pensar que esta dirección no asume los problemas de los Centros Territoriales de la misma forma en que lo haría si sucedieran en otros centros, como Madrid o Barcelona", recoge el Sindicato Independiente (SI) en una misiva enviada a la dirección de Recursos Humanos y de operaciones la semana pasada.

"Parece una irresponsabilidad crónica en este ámbito y nos obliga a estar alertando permanentemente en la necesidad como servicio público de una estructura territorial sólida y, cuanto menos con capacidad de emitir cada día", sentencia.

Y es que, según explican, el presupuesto para personal es limitado y el último ERE descompensó las distintas áreas de la Corporación dejando la división técnica con falta de personal mientras que en administración hay más de la necesaria. Así, cuando hay que cubrir una plaza se priman a los centros de Madrid o Barcelona que al de Lérida o alguna región de Castilla La Mancha.

"La estructura territorial está empezando a no interesar tanto y queda más abandonada por la dirección. Las prioridades son Madrid y Barcelona. Hay falta de personal en todas partes pero no se puede cubrir todo así que algunos puestos se quedan sin cubrir y otros se externalizan aunque no siempre a tiempo", explican fuentes sindicales.

En cuanto al futuro de los Juegos Olímpicos, desde RTVE aseguran que van a conseguir los 60 millones necesarios para comprarlos y emitirlos pero aun no ha firmado el acuerdo con el Gobierno y este no lo ha aprobado.

Dos millones para el comedor de Sant Cugat

RTVE busca una empresa para llevar la cafetería y el comedor del centro de Sant Cugat (Barcelona). La Corporación relicita el contrato después de que el último quedara desierto por falta de atractivo. En este caso, RTVE pone un presupuesto base de licitación de 1,96 millones de euros (sin IVA). La cadena paga el 50% del servicio de comedor de los trabajadores, tal y como recoge el Convenio Colectivo.