¿Por qué Reino Unido rescata Flybe y no lo hizo con Thomas Cook? Johnson se excusa con la "conectividad" del país

El nuevo Gobierno de Reino Unido, con Boris Johnson al frente, lleva menos de un mes en Downing Street pero ya se enfrenta a su primera polémica empresarial. El Ejecutivo ha rescatado a la aerolínea Flybe. Algo que contrasta con la quiebra el pasado septiembre del turoperador Thomas Cook. De hecho, Willie Walsh, el todavía consejero delegado de IAG, ha criticado la decisión, asegurando que es un "claro mal uso de los fondos públicos".

El Gobierno británico anunció ayer un acuerdo con los accionistas de Flybe para evitar el colapso de la aerolínea. De esta manera, se ha comprometido a revisar los impuestos que paga la aerolínea por operar.

Dichas tasas ascienden actualmente a unos 124 millones de euros (106 millones de libras) al año, según datos recogidos por Hosteltur. Su revisión se llevará a cabo antes de que el Ejecutivo presente unos nuevos presupuestos generales, según adelantó ayer el ministro de Economía británico, Sajid Javid.

"La revisión que anunciamos ayudará a mejorar nuestra economía. Asegurará que las conexiones regionales no solo continúan, sino que florecen en los próximos años", afirmó Javid.

Por su parte, los accionistas de la aerolínea se han comprometido a inyectarle más capital. Entre ellos se encuentra Virgin Atlantic, también accionista de la norteamericana Delta.

Flybe ya estuvo al borde de la quiebra el pasado invierno, como recuerda el diario Independent. Entonces fue adquirida por el consorcio Virgin Atlantic. Desde entonces es utilizada tanto por Virgin como por Delta para conectar pasajeros con sus propios destinos. De hecho, la aerolínea regional británica cambiará su nombre a Virgin Connect.

Flybe opera en un total de 71 aeropuertos de Reino Unido y Europa, entre los que se incluyen en España los de Madrid y Alicante, entre otros. Mueve unos 8 millones de pasajeros cada año.

"Esto [el acuerdo] va a ser bien recibido por los trabajadores de la aerolínea, sus clientes y sus acreedores", destacó en Twitter más tarde la ministra británica de Empresas, Energía y Estrategia Industrial, Andrea Leadsom. "Vamos a continuar trabajando duro para asegurarle un futuro sostenible", añadió.

Delighted that we have reached agreement with Flybe's shareholders to keep the company operating, ensuring that U.K. regions remain connected. This will be welcome news for Flybe's staff, customers and creditors and we will continue the hard work to ensure a sustainable future.